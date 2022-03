Alfredo Sámano revela que "los obligaron a presumir" en viral anuncio de brókers inmobiliarios

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales se ha viralizado un video en el que aparecen varios jóvenes agentes inmobiliarios, también conocidos como brókers, siendo el nombre de Alfredo Sámano, el que más se ha citado.

En la grabación que fue difundida en TikTok con el fin de que más personas se sumen a su equipo de trabajo, cuentan su experiencia en lugar, específicamente cuántos departamentos y casas han vendido en determinado tiempo.

Lo que no esperaban quizás es lo viral que se volvería, pero sobre todo que las mismas redes sociales se encargaran de colocarlo en 'la hoguera' con críticas, burlas y comentarios negativos, a pesar de que no están afectando a nadie y solo buscaban promocionar ese empleo.

Alfredo Sámano revela que "los obligaron a presumir"

Uno de los aspectos que refieren los malos comentarios es la actitud que se muestra, pero fue el propio Alfredo Sámano el que reveló la verdad detrás del anuncio al ser cuestionado por una de las personas a las que vendió un departamento de los que menciona en el video.

Circula en redes también la conversación en la que este cliente lo llama "presumido" de manera tajante para iniciar una conversación posterior al acuerdo de venta.

"Eres un presumido, no pensé que fueras así Alfredo. Tú no", se lee en el primer mensaje.

A esto, Alfredo respondió disculpándose y afirmando que los obligaron a actuar de esa manera y presumir.

Por favor, discúlpame, nos obligaron a presumir. Piensan que somos como de Wall Street", contesta el joven Alfredo Sámano a su cliente.

Cliente se molestó con Alfredo Sámano y le pidió cancelar compra

Luego el cliente se muestra molesto de que tras comprar el departamento, lo "utilizara para su estadística".



"Me trataste bien solo para hacer la venta y quedar bien con tus amigos", insiste el cliente.

Alfredo nuevamente pide perdón y le asegura que no fue así.

Fue cuando el cliente le hace una fuerte petición en la que le pide cancelar la venta y grabar un nuevo TikTok.

"Cancela la venta, ya no quiero el depa y espero el TikTok donde digas que no has vendido nada en dos semanas".

En ese momento Alfredo pide de favor que no lo haga pues asegura "me van a matar".

Luego de esta captura, muchos han comprendido el verdadero trasfondo del video y han salido en defensa de los jóvenes brókers que aparecieron en el anuncio de la firma inmobiliaria.

¿Qué es un bróker inmobiliario?



Un bróker inmobiliario es una persona adentrada del sector de bienes raíces, que se encarga de analizar el mercado durante la adquisición de inmuebles o terrenos para detectar aquellas propiedades que tengan más expectativas de plusvalía.

En otras palabras, es un especialista encargado de asesorar y orientar las inversiones que se hagan en el campo de los bienes raíces, buscando aprovechar las mejores oportunidades para cada necesidad.