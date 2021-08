AMLO sobre Gas Bienestar: Tendrá garantía de que será precio bajo y litros completos

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se verifica que los gaseros entreguen los litros completos de combustible.

"Siempre ha habido esa queja de que el gas no alcanzaba para muchos días, eso siempre se ha padecido desgraciadamente. No es un asunto nuevo, no es que como se puso un preció máximo ahora se están cobrando a la mala no llenando los cilindros. De todas maneras vamos a inspeccionar y resolver este asunto", comentó el mandatario.

Sobre el Gas Bienestar señaló que se ofrecerá a precio justo y tendrá la garantía de que va a entregarse completo.

"Cuatro distribuidores de gas LP no cumplieron con precios"

El titular de Profeco agradeció a empresarios y distribuidores de Gas LP porque a una semana de implementación del precio máximo del combustible han cumplido, salvo cuatro excepciones.

"Estamos muy agradecidos todo el equipo del gobierno federal con los empresarios y sobre todo con los trabajadores y todo el equipo de gas LP porque han cumplido en esta semana con el nuevo programa de precios máximos en la 145 regiones del país, lo estuvimos verificando con mucho detenimiento desde el lunes en la tarde, a excepción del Valle de México donde lo empezamos a hacer el miércoles por la tarde".

Sheffield dijo que todos los distribuidores del país están cumpliendo con los precios máximos.

Señaló que sólo "se pasaron de rosca" Extra Gas, en Huejotzingo, Puebla, con un precio de 27.48 pesos, por lo que fueron clausurados; así como Ecogas, Acapulco,Guerrero con un precio de 14 pesos; Gas Express Nieto en Zinapecuaro, Michoacán que no pusieron precio, y GGGas, Chalco, Estado de México.

En las verificaciones que realiza la dependencia dijo que encontraron que Usa Gas San Juan vende a 27.29 pesos por litro.

No se preocupen los de Azcapotzalco, ya muy pronto viene Gas Bienestar, porque de plano ahí no entiende".

Señaló que muy pronto, en coordinación con la Comisión Reguladora de Energía, se contará con una app para que los consumidores puedan ver en cada una de las ciudades del país cuál es el precio máximo del gas.