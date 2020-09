AMLO se pronuncia en contra de aumentar impuestos como la tenencia; que se apriete el Gobierno el cinturón, dice

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció su desacuerdo en que se aumenten impuestos como el predial y la tenencia.

Primero, dijo, que se aprieten el cinturón los gobiernos y al final, sólo en una “situación gravísima, insuperable”, los impuestos.

Grupo Healy le preguntó al Presidente sobre las declaraciones del gobernador de Oaxaca Alejandro Murat en torno a que Arturo Herrera, secretario de Hacienda, les pidió en una reunión con gobernadores apretar impuestos locales como la tenencia y el predial.

“Yo no puedo ser objetivo, porque tengo el compromiso de no aumentar impuestos y tengo que cumplir, porque los compromisos se cumplen. Entonces no van a aumentar en lo que corresponde a la Federación”, dijo.

Ante la pregunta concreta de si está de acuerdo o desacuerdo con que en los estados se recupere o se imponga el impuesto de la tenencia, el mandatario fue contundente.

“Nos estoy de acuerdo con que aumenten los impuestos. Durante mucho tiempo se aplicó una política fiscal que afectaba a contribuyentes, a consumidores, y no quitaba privilegios ne el gobierno”, dijo.

El gobierno, agregó, nunca se apretaba el cinturón y los de “mero arriba, los que tenían influencias en el gobierno no pagaban impuestos”.

“Estamos corrigiendo, todos tenemos que contribuir, el primero que se aprieta el cinturon es el gobierno. Solo en una crisis gravísima, insuperable, se dejaría hasta el final. Si a mí me dicen que no habrá dinero para educación o salud, no habría más que aumentar impuestos...yo no veo que tengamos que incumplir el compromiso de no aumentar impuestos. Ahora consideramos que vamos a salir (de la cisris) sin aumentar los impuestos”, dijo.