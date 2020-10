AMLO revive proyecto de EPN sobre tren México-Querétaro, que fue cancelado tras caso de la Casa Blanca

CIUDAD DE MÉXICO.-El gobierno de Andrés Manuel López Obrador junto con el sector privado presentaron el Acuerdo para la Reactivación Económica, a través de 39 proyectos de infraestructura, entre los que sobresale el Tren México-Querétaro, plan que se diseñó en la administración de Enrique Peña Nieto.

El tren México-Querétaro tuvo su primera versión pública del análisis costo-beneficio en abril de 2014, elaborado por la empresa Modelística y entregado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En ese momento se estimó que los costos de inversión ascendían a 37 mil 569 millones de pesos, "los cuales están desglosados en infraestructura, vías, electrificación, seguridad, telecomunicaciones y material móvil.

El proyecto que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este lunes tiene un costo de 51 mil 300 millones de pesos, 13 mil 731 millones de pesos más que la versión original del tren de hace seis años.

La obra se licitó y se adjudicó al consorcio conformado por las empresas China Railway Construction Corporation, Prodemex, Grupo GIA, Constructora TEYA, China South Rolling Stock Corporation y GHP Infraestructura Mexicana.

La empresa Constructora TEYA, era una de las filiales de Grupo Higa, perteneciente al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, ligado al gobierno de Peña Nieto.

Sin embargo, cuatro días después y ante ciertas sospechas generadas, el Ejecutivo revocó esta decisión y afirmó que repetiría el procedimiento para despejar las dudas, aunque tuvo que indemnizar con 100 millones de yuanes (16 millones de dólares) a la empresa constructora china como compensación por la cancelación del contrato.

Empresarios y organizaciones del sector privado firmaron con el pdte. @lopezobrador_ el acuerdo para la reactivación económica que tendrá por motor las inversiones públicas y privadas. Serán 32 proyectos con una inversión de 259,195mdp en infraestructura pública para el bienestar pic.twitter.com/eH2sKyMJID — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) October 5, 2020

Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró que ante el escándalo por la "casa blanca", el presidente Enrique Peña Nieto resolvió cancelar el proyecto del tren México-Querétaro.

Lozoya dijo que "el Presidente decidió cancelar el proyecto del tren México-Querétaro. Antes de dicho anunció me llamó el presidente para informarme sobre el inminente anuncio..."Al preguntarle la razón de la cancelación me dijo: ´es que tenemos un problema Videgaray y yo porque Higa le facilitó la casa de Malinalco a Luis y a mí me está apoyando con otra casa".