AMLO recomienda a gobernadores  no recurrir a créditos para enfrentar coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó "respetuosamente" los gobernadores que no recurran a la contratación de créditos para enfrentar la crisis económica generada por el coronavirus.



"Una recomendación respetuosa a los gobiernos estatales, que no a la primera de cambio, recurran a créditos y que se use como escusa o argumento la crisis del coronavirus porque no hemos dejado de enviarles a los estados sus participaciones".



En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador expresó que antes de antes de solicitar un crédito, los gobiernos estatales deben hacer un esfuerzo de austeridad republicana con el objeto de reducir los costos de sus gobiernos.



"Que le cuesten menos al pueblo mantener al gobierno, esa es una fórmula, eso permite ahorrar, y lo otro es que no haya corrupción. La corrupción hay que combatirlo no solo por órdenes de índole moral, sino porque se liberan muchos fondos".