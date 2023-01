AMLO pronostica que inflación en México disminuirá pronto

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó que “pronto” bajará la inflación en México.

Nuestro pronóstico es que va a bajar la inflación…no quiero equivocarme como se equivocan los expertos; nuestro pronóstico es que va a bajar”, dijo.

La inflación en la primera quincena de enero incrementó respecto al cierre de diciembre colocándose en 7.94% de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En diciembre la inflación cerró con un aumento de 7.86%, luego de acumular quincenas a la alza desde noviembre.

“El aumento último que tuvimos que tampoco fue mucho; se debe a que estamos concluyendo un año e iniciando otro, pero ya la tendencia va a ser a la baja”, afirmó.

¿Cuándo bajará la inflación en México?

El mandatario no dio una fecha exacta ni cuánto calcula que caerá la inflación en México.

“En los datos que de a conocer el Inegi se va a ver la disminución”, contestó ante los cuestionamientos.

El Presidente sostuvo que “hasta ahora no me he equivocado”, pero argumentó que debe actuar de manera precavida “porque andan buscando a ver qué digo y que nos equivoquemos. Vamos bien”.