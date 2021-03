AMLO pide a mineras de Canadá que paguen salario e impuestos como en su país, o perderán concesiones

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, coomentó que busca contacto con el gobierno de Canadá ya que, señaló, una minera no quiere pagar impuestos y la otra no respeta la Ley Laboral.

El mandatario indicó a las mineras que, de no respetar las leyes de este país, perderán las concesiones, por lo que les solicitó respetar a México, así como lo hacen con su país.

“Que no se vaya a entender como amenaza, ni siquiera como advertencia, pero si no se respeta la legalidad el Gobierno puede revocar la concesión a la empresa y no va a faltar otra empresa que quiera, cumpliendo la ley, llevar a cabo los trabajos de explotación minera”, expresó el presidente López Obrador.

El mandatario externó que una minera canadiense busca, mediante litigios y bajo el amparo del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), no pagar los impuestos correspondiente por la extracción de minerales en el país.

Minera canadiense First Majestic pide arbitraje internacional en disputa fiscal con México

La minera canadiense First Majestic Silver Corp informó el martes que inició un proceso de arbitraje internacional contra el gobierno de México bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en medio de una disputa fiscal con las autoridades del país latinoamericano.

First Majestic había adelantado que apelaría por todas las vías legales, incluso en el ámbito internacional, una acusación de una presunta evasión de pago de impuestos, que México ha calculado en 11 mil millones de pesos (unos 544 millones de dólares).

"A pesar de los repetidos intentos de la compañía de alentar al gobierno de México a entablar negociaciones de buena fe para resolver la disputa, el Gobierno se ha negado a participar", dijo la firma de Canadá en un comunicado fechado en Vancouver.

La Secretaría de Economía de México, encargada de llevar los acuerdos comerciales del país, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el tema.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, iniciada en 2018, ha lanzado una campaña contra la evasión fiscal de grandes empresas, entre ellas multinacionales, y ha amenazado con cargos criminales e incluso con la cárcel si las compañías no pagan sus contribuciones pendientes.

La minera detalló que presentó la solicitud ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en propio nombre y el de su subsidiaria en México, Primero Empresa Minera (PEM), "con base en el Capítulo 11" del TLCAN, que estuvo vigente hasta junio de 2020.

First Majestic consideró que las acciones del Gobierno "son contrarias" a un acuerdo anticipado de precios sobre ingresos e impuestos de PEM para los años fiscales 2010 a 2014, que según la firma sigue vigente mientras no determine lo contrario la justicia local.

Las acciones de la minera no mostraron cambios significativos tras el anuncio y el martes ganaban cerca de un 4% después de fuertes caídas en las pasadas tres sesiones.