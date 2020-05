AMLO niega 'estatización' del sector energético

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no busca estatizar al sector energético, sino poner orden y acabar con la corrupción.

Ahora hay protestas porque estaban haciendo jugosos negocios en la CFE (Comisión Federal de Electricidad), no sólo a costillas del erario sin afectando al pueblo porque al pagar más por la energía eléctrica que se les compraba a estas empresas, se tenía que aumentar el precio de la luz. Hay campañas en el extranjero que vamos a estatizar; no, lo que estamos haciendo es poniendo orden y acabando con la corrupción que existía en la CFE”, dijo.

López Obrador afirmó que no se trata de una nacionalización, sino de defender el interés nacional sobre los intereses particulares o de grupo “que por legítimos que sean, está el interés del pueblo y de la nación”.

“Que el Estado sea el que promueva el desarrollo en beneficio de todos, no un estados secuestrado, subordinado, convertido en un comité al servido de una minoría”, dijo.

El mandatario recordó que hubo dos acciones de ex presidentes en el pasado para poner orden en el sector energético: cuando Lázaro Cárdenas del Río expropió el petróleo y cuando Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica.

“No vamos a llegar hasta allá; no es eso, aquí se trata de poner orden. Estas medidas son necesarias para garantizar que no aumente el precio de la luz. Se me hace exagerado y de poca sensibilidad social y estar pensando solo en el lucro, porque no se les están quitando los negocios, no se le están suspendiendo los contratos. Es buscar un equilibrio para que a CFE tenga las mismas condiciones que tienen las empresas”, dijo.

López Obrador aseguró que hizo el compromiso de no modificar la reforma energética.

“Y estoy representando los contratos en el sector energético”, precisó.