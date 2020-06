AMLO habla con Trudeau sobre mineras canadienses que le deben al fisco en México

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que habló con el Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau sobre las mineras canadienses que le deben al fisco mexicano.

"Ahora que hablé con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le pedí , sí, hay empresas mineras canadienses que no están pagando impuestos”, dijo.

López Obrador precisó que en los casos de las mineras ya se están buscando acuerdos.

“Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero no podemos seguir condonando impuestos; y siempre con la soflama de que si no se les dan privilegios no va haber inversión y no van a venir a instalarse a México y no van a generarse impuestos. Eso no es cierto”, consideró.