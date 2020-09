AMLO estima obtener 50 mil mdp tras cancelación de fideicomisos

CIUDAD DE MÉXICO.- Al reconocer que es uno de los cinco, de los 100 compromisos, que le falta por cumplir, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) calcula recoger alrededor de 50 mil millones de pesos en fideicomisos.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que está a favor de la ciencia y de la cultura, pero no de los privilegios y de la corrupción que, señaló, había en los fideicomisos de estas áreas. "Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia", dijo.

Declaró:

Esto no les gustó nada a los intelectuales orgánicos o seudocientíficos que cobraban por todos lados, claro que estamos a favor de la ciencia, que estamos a favor de la cultura (pero) no estamos a favor de los privilegios y de la corrupción, que no se confunda nadie".