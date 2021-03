AMLO dice prepara reforma para cancelar concesiones a gasolineras que no den litros completos

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró esta mañana que si las empresas dedicadas a expender gasolina no dan la cantidad que los usuarios compran perderán sus concesiones.

“Vamos a ver el comportamiento y aquí se acordó y de una vez lo repito: la gasolinera que se encuentre que está robando, que no entrega litros completos porque tiene aparatos, estamos ya por hacer una reforma para suspenderle la concesión. O sea, se queda sin concesión. Se acabó la robadera”, aseguró.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana, AMLO recordó que el gobierno otorga un subsidio, por lo que no hay motivo para aumentar el precio de los combustibles.

“Ese es mi compromiso y lo voy a sostener. Estaba viendo ayer en El Financiero, proyectaban que viene el gasolinazo, pues no viene. No va a haber. Se va a mantener. Es muy sencillo, la gasolina hoy tiene que costar lo mismo que en noviembre de 2018 en términos reales. No puede costar más porque es mi compromiso y lo mismo el diésel”, añadió.

Halla Profeco en Michoacán primer “rastrillo” que altera a distancia despacho de combustible

Durante su participación en la conferencia de prensa de este lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, informó del hallazgo en Huetamo, Michoacán, del primer “rastillo” que altera a distancia el flujo de gasolina.

Al dar a conocer el reporte semanal del Quién es Quién en el Precio de los Combustibles, el titular de la Profeco detalló que este dispositivo electrónico se encontró en la gasolinera con número de permiso PL/13591/EXP/ES/2016.

“Este es el primer rastrillo versión siglo XXI que descubrimos, que permite que cualquier persona pueda controlar el flujo de combustible que entrega la bomba y alterarlo a distancia, ya que se puede estar en Tijuana y la gasolinera en Mérida”, señaló.

Comentó que este tipo de aparato no es el “rastrillo” que se enseñaba antes, es decir, un “parche” en la tarjeta madre de la bomba despachadora, sino que es “algo mucho más sofisticado que estaremos combatiendo como nunca”.

El procurador indicó que, por instrucciones del presidente López Obrador, este trabajo de vigilancia va a continuar e incluso se harán las reformas necesarias “para que a quien agarremos con ‘rastrillos’, que nada más son para robar, pierdan la concesión de la gasolinera de manera automática”.

El procurador dio a conocer que de siete estaciones de servicio que en la última semana se negaron a ser verificadas, cinco son de Mérida, una de Tlaxcala y otra de Guanajuato.

María Soledad Cuenca Merlo, Carretera. Altzayanca – Huamantla S/N. esquina 7 Pte., Altzayanca, Tlaxcala.

Cristina Rico, Carretera Estatal Villagrán- Juventino Rosas Km. 1.56 S/C, Villagrán, Guanajuato.

Estación de Servicio JP Segundo, Tablaje No. 50235 (Carretera Mérida – Campeche), Santa Cruz, Mérida, Yucatán.

Autoservicio Yucatán, Circuito Colonias No. 101, Mérida, Yucatán.

PetroMérida, 50 x 143 No. 1018, Cinco Colonias, Mérida, Yucatán.

PetroMérida, Calle 12 No. 315 y 317 por 35 y 37, Melchor Ocampo, Mérida, Yucatán.

Servicios Ecológicos Chichén Itzá, Calle 31 No. 836 y 838, Fraccionamiento Ciudad Caucel, Mérida, Yucatán.

“En Mérida vamos a investigar más a fondo, porque pareciera que se están poniendo de acuerdo para impedir la acción de la Profeco”; comentó Sheffield Padilla al adelantar que se hará una nueva visita a estas estaciones acompañados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Guardia Nacional.

Informó que, en acciones de verificación, del 26 de febrero al 4 de marzo, se atendieron 222 denuncias recibidas en la aplicación Litro por Litro, y se realizaron 178 visitas a gasolineras, de las cuales, 11 resultaron con irregularidades en dar litros de a litro, con 25 bombas inmovilizadas.

Quién es Quién en los Precios

Del 22 al 28 de febrero, al considerar los índices de ganancia más altos, por marca y por región, en gasolina regular, se encontró el precio más alto de $22.00 pesos por litro con margen de $2.69 en Enrique Lima Sumo, de franquicia Pemex, en Isla Mujeres, Quintana Roo. El precio más bajo de $18.43 y margen de $0.18 lo tuvo Servicio Nuestra Señora de Loreto, de Mobil, en San Mateo Atenco, Estado de México.

En gasolina premium, el precio más alto fue de $23.75, con margen de $3.06, en GPDC Estaciones de Servicio, franquicia Shell, en Naucalpan, Estado de México. El precio más bajo que se registró fue de $19.82 y margen de $0.15, en Servicio Libramiento Miramar, de Pemex, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

En el diésel, Servicios Especiales, de franquicia de Combustibles BP, en Escárcega, Campeche, tuvo el precio más alto de $23.05 con margen de $3.14 El precio más bajo encontrado fue de $20.50 con margen de $0.15, en Inmobiliaria MVC Peninsular, de Pemex, en Espita, Yucatán.

Al referirse a los precios promedio, el funcionario señaló que las marcas con los más altos fueron Redco, Chevron y Fullgas; mientras que los precios más bajos fueron de G500, Exxon Mobil y Orsan.

En cuanto al precio promedio a nivel nacional, del 1 de febrero de 2020 al 5 de marzo de 2021, la gasolina regular pasó de $19.80 a $20.24; la premium de $20.85 a $21.52 y el diésel de $21.17 a $21.22.

Monitoreo de gas LP

Del 22 al 28 de febrero, en gas LP, en la venta por litro en tanque estacionario, el precio más alto registrado fue de $13.58 por litro, con margen de $5.85, en Combustibles y Gases de Acuña, de franquicia Combugas, en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

El precio más bajo de $10.50 por litro y margen de $1.32 se registró en Sociedad Cooperativa de Consumo de Gas Butano de Allende, en Allende, Coahuila.

En la venta por kilo en cilindro, Holbox Gas, de franquicia Gas Tomza, Holbox Gas, en Benito Juárez, Quintana Roo, tuvo el precio más alto de $25.61 por kilo y margen de $10.23. Viva Gas, de franquicia del mismo nombre, en Saltillo, Coahuila, registró el precio más bajo de $20.43 por kilo y margen de $2.07.

Ricardo Sheffield Padilla comentó que, en general, los precios del Gas LP “están un poquito pasados” porque hay presión a nivel nacional, pero se están tomando cartas en el asunto en varias dependencias del gobierno federal.

En verificaciones a gaseras, del 27 de febrero al 5 de marzo, se llevaron a cabo 62 visitas de verificación, de las cuales, 11 resultaron con infracción.

Una no se dejó verificar y ésta fue: Gas del Atlántico, ubicada en Los naranjos, Manzana 2, Lote 186 1, Localidad Los Naranjos, en Tres Valles, Veracruz.