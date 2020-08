AMLO coincide con Arturo Herrera, pero recuperación económica será “lo más pronto posible”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador coincidió con las expectativa económica de Arturo Herrera, secretario de Hacienda, en torno a la crisis que dejará la pandemia de Covid-19, pero aseguró que la recuperación en el País será “lo más pronto posible”.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre el escenario planteado por Arturo Herrera sobre que México vivirá la crisis más fuerte desde 1932 y que es casi el peor momento económico para el País en el último siglo.

“En efecto, es la crisis mundial en lo económico más profunda que se haya presentado en los últimos 100 años. En Europa no se veía una caída de la economía desde la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos no se veía desde la crisis de 1929, y nosotros no habíamos caído como ahora desde 1932, por la crisis de Estados Unidos.Entonces sí es una crisis profunda, lo importante es que vamos a salir rápido, no será prolongada”, dijo.

El mandatario no dio una fecha precisa para salir de la crisis económica, pues explicó, sería cuidadoso de cómo se desenvuelva la economía mexicana.

Aseguró que la estrategia del gobierno federal para enfrentar la crisis económica ha funcionado y el País cuenta con finanzas públicas sanas.

“No hay nada que temer, tenemos para lo fundamental, no habrá despido de trabajadores, no se reducirá él términos el salud, no faltarán los alimentos básicos, no habrá inflación; no se reducen, al contrario se amplían los montos destinados a los pobres, no se detienen ninguna de estas obras prioritarias“, dijo.

El mandatario afirmó que en materia de empleos en agosto ya se recuperaron 90 mil puestos de trabajo.

“En términos de números, de 19 millones 500 mil trabajadores, ahora tenemos 19 millones 600 mil. ¿Cuándo llegamos a estar con 20 millones 500 mil? Espero que lo más pronto posible, porque estamos haciendo muchas cosas, lo que nos está funcionando mejor es la combinación del forzamiento de consumo, por eso estamos inyectando los fondos abajo y la entrada en vigor del (T-MEC)”, explicó.

López Obrador precisó que el planteamiento de Herrera es “correcto” y que para 2021 no se contratará más deuda.

“Que no se esté esperando que vamos a contratar deuda para reactivar la economía. No. La deuda nos hunde”, dijo.