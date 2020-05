AMLO acepta propuesta de gobernadores de revisar pacto fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - El Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la propuesta de los gobernadores de revisar la Ley de Coordinación Fiscal para captar más recursos de la federación.

Si se quiere cambiar la fórmula para que manejen más los estados que la federación, vamos a pensar que eso es lo que proponen, que se analice”, dijo durante la conferencia de prensa matutina.

El mandatario aseguró que la federación les entrega a los estados los recursos que les corresponde a través de la fórmula vigente.

“Se les entrega puntualmente, porque también no se vale que digan que no tienen recursos porque la federación no les entrega los recursos, todo lo que les corresponde por ley se les llega puntualmente”, dijo.

Y pidió a los gobiernos estatales y municipales primero “que nos apretemos el cinturón” y ser más austeros.