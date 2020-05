'A las pruebas me remito, acepto el desafío', AMLO sobre su plan de recuperación

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - A pesar de que se perderán un millón de empleos por el impacto de la pandemia de Covid-19 en México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su estrategia económica enfocada al otorgamiento de créditos a la palabra funcionará.

A las pruebas me remito, acepto el desafío”, dijo durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Esto, luego de recordar que en su estrategia no hay rescates de empresas, adquisición de deuda pública y condonación de impuestos.

López Obrador recordó que decidió no autorizar una tregua en el pago de impuestos para las empresas, para no fomentar la cultura “del no pago”, pues a veces “se tiene que aplicar parejo una medida”.

“Me vinieron a ver los representantes del sector empresarial para plantearme que yo otorgara una tregua en el pago de impuestos a las empresas, no me pidieron condonación, sino que se les diera un plazo para pagar”, dijo.

El mandatario rechazó la propuesta de los empresarios, porque no habría recursos para financiar educación, salud y las necesidades básicas e indispensables del pueblo, explicó.

“No puedo apostar a eso, correr esos riesgos. Además, si se dice la pequeña la mediana empresa tienen plazos para pagar sus impuestos, tres meses, seis meses, ¿y qué no se van a colar los de arriba?, ¿cómo le hago para decir tú sí y tú no?”, dijo.

El Presidente se dijo confiando en que las empresas saldrán adelante y recordó que con sus programas de reactivación económica se crearán 2 millones de empleos.

En cuanto a la recaudación, reveló que de enero a mayo se recaudaron casi 100 mil millones de pesos, con un aumento de 2.6% en términos reales respecto al mismo periodo del año pasado.

Un incremento posible gracias a que las grandes compañías ya pagan impuestos, precisó.

“Porque a pesar de la crisis están pagando sus contribuciones y los que no pagaban ya están pagando porque ya cambiaron las reglas, ya saben que no hay condonaciones, ya no hay agarradera que funcione, ya no hay influyentismo y grandes corporaciones están pagando. A eso se debe que todos están cumpliendo con sus responsabilidades”, dijo.