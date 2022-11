5 consejos para evitar el estrés financiero después del Buen Fin

CIUDAD DE MÉXICO.- Angustia, dificultad para dormir, sensación de cansancio continuo, depresión o ansiedad son algunos de los síntomas del estrés financiero, una alteración del estado de ánimo que es provocada por problemas relacionados con el inadecuado manejo de las finanzas.

Según datos del Primer Reporte Anual sobre el Bienestar Financiero, en México hasta 53.7% de los trabajadores sufren estrés a causa de temas relacionados con el dinero; mientras que 4 de cada 10 trabajadores destinan entre 20 y 50% de sus ingresos mensuales al pago de sus deudas.

¿Cómo evitar el estrés financiero después de este Buen Fin?



Del 19 al 23 de noviembre se llevará a cabo la edición 2022 del Buen Fin, donde se puede acceder a miles de productos y servicios por medio de ofertas, descuentos y/o rebajas, que pueden pagarse al contado o a créditos de meses sin intereses.

¿Seguro que ya estás listo para el Buen Fin? Baubap, la principal plataforma móvil de micropréstamos, te da 5 tips clave para evitar el estrés financiero después de esta temporada de compras:

¿Cómo andan tus finanzas? Previo al arranque del Buen Fin revisa el estatus de tus finanzas personales, evalúa cuánto tienes y si te es posible gastar. Crea un presupuesto y define por adelantado lo que realmente quieres adquirir.

¡No te salgas del presupuesto! Evita gastar dinero no presupuestado. Una buena idea es darse un tiempo para investigar con anticipación los precios antes del Buen Fin y durante el mismo, esto te servirá para comprobar si de verdad se trata de una oferta o no.

Dale un uso inteligente a los créditos. Aprende a sacar provecho de tus créditos, utilízalos sólo para comprar bienes duraderos como un auto, una pantalla, un mueble, evita utilizarlos en artículos cuya vida no supere el tiempo que te tomará pagarlo.

Para evitar el estrés financiero posterior a una compra a crédito, es importante tener claridad respecto a nuestra capacidad de pago, y tus cuotas no deberían representar más del 30% de tu ingreso. Piensa en contingencias, que siempre tengas un par de mensualidades por adelantado en caso de que existan cambios en tu ingreso y nunca dejes de tener alternativas para solventar una emergencia” comenta Roberto Salcedo, CEO de Baubap.

¡Aléjate de tus ahorros! Si estás pensando en tomar dinero de tu fondo de emergencia o peor aún, de tu afore o fondo de retiro para irte de compras, quiere decir que no debes hacerlo. “No me alcanza” o “sale de mi presupuesto” son las palabras mágicas que te ayudarán a no endeudarte de más.

Ojo con los fraudes. Nunca está de más tomar las precauciones necesarias para evitar ser víctima de la delincuencia. Sé cuidadoso con tu información personal, no aceptes créditos que no solicitaste ni pagues por productos que no compraste.

Revisa bien tu ticket de compra y extrema precauciones si es que vas a comprar online: revisa que el nombre de la tienda corresponda con el nombre de la marca, que la imagen del candado de seguridad aparezca en la página de internet y verifica que en la página aparezcan los términos y condiciones, así como el nombre del vendedor o razón social, el teléfono y domicilio.

En este Buen Fin un adecuado control sobre tus finanzas personales puede ser el antídoto ideal para contrarrestar el estrés financiero posterior a esta temporada. Al cuidar de tu salud financiera cuidas de tu salud física, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para ti y la de los que te rodean.