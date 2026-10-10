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Mercado Libre rebaja a $3,299 pesos un cobertizo de jardín de acero galvanizado pero usuarios advierten sobre sus materiales

El modelo TRUSSX cuenta con dimensiones de 1.60 metros de alto, puerta con cerradura y financiamiento a 15 meses sin intereses.

Mercado Libre rebaja a $3,299 pesos un cobertizo de jardín de acero galvanizado pero usuarios advierten sobre sus materiales

El cobertizo de jardín de acero galvanizado TRUSSX bajó a $3,299 pesos en Mercado Libre, destacando por su capacidad de almacenamiento en exteriores a pesar de opiniones divididas sobre sus paneles. | Mercado Libre

MÉXICO.- Un cobertizo de jardín fabricado en acero galvanizado registró una rebaja del 41% en la plataforma Mercado Libre México, pasando de su costo habitual de $5,668.38 MXN a un precio de $3,299 MXN con envío gratis a todo el país.

El producto, correspondiente al modelo CC23 de la marca TRUSSX y comercializado por el vendedor Martenasa, cuenta además con la opción de diferir el pago a 15 meses sin intereses de $219.93 MXN. Sin embargo, la evaluación general de los compradores en el portal se ubica en 3.0 de 5 estrellas, debido a observaciones sobre el grosor de su estructura.

Cobertizo de jardín | Mercado Libre

Cobertizo de jardín | Mercado Libre

¿Cuáles son las medidas y especificaciones del producto?

La estructura exterior posee unas dimensiones de 1.60 metros de alto por 1.00 metro de ancho y 1.03 metros de profundidad, con un peso total de 24 kilogramos. Está construida con paneles de acero galvanizado diseñados para resistir la intemperie, la humedad y los rayos UV.

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Entre sus elementos de diseño destacan:

  • Techo inclinado: Formato pensado para evitar el estancamiento de agua de lluvia y prevenir procesos de corrosión en las uniones.
  • Seguridad: Incluye una puerta individual equipada con pasador para colocar cerradura.
  • Armado: Viene acompañado de un kit de instalación con piezas numeradas. El fabricante sugiere realizar el ensamblaje entre 2 a 3 personas y utilizar guantes de protección durante el proceso.
Cobertizo de jardín | Mercado Libre

Cobertizo de jardín | Mercado Libre

Es importante considerar que el cobertizo no incluye piso en su base, por lo que debe instalarse sobre una superficie plana existente como concreto, firme o azulejo. Está recomendado para resguardar herramientas de jardín de mango largo, muebles de exterior o contenedores de basura.

¿Qué dicen las opiniones de los compradores?

Las valoraciones registradas en el portal muestran opiniones encontradas respecto al desempeño del producto:

  • Comentarios favorables: Los usuarios satisfechos destacan su capacidad interna de almacenamiento para ordenar patios o cocheras y la claridad del manual de armado.
  • Puntos críticos: Los compradores con reseñas negativas de 2 estrellas señalan expresamente que los paneles de metal se sienten muy delicados o delgados durante la manipulación previa al ensamblaje completo.
Cobertizo de jardín | Mercado Libre

Cobertizo de jardín | Mercado Libre

Garantía y devoluciones

La compra incluye una garantía de 12 meses proporcionada directamente por el vendedor y cuenta con la cobertura del programa Compra Protegida, el cual permite solicitar la devolución gratuita del producto durante los primeros 30 días posteriores a la recepción.

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