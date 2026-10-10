Mercado Libre rebaja a $3,299 pesos un cobertizo de jardín de acero galvanizado pero usuarios advierten sobre sus materiales
El modelo TRUSSX cuenta con dimensiones de 1.60 metros de alto, puerta con cerradura y financiamiento a 15 meses sin intereses.
MÉXICO.- Un cobertizo de jardín fabricado en acero galvanizado registró una rebaja del 41% en la plataforma Mercado Libre México, pasando de su costo habitual de $5,668.38 MXN a un precio de $3,299 MXN con envío gratis a todo el país.
El producto, correspondiente al modelo CC23 de la marca TRUSSX y comercializado por el vendedor Martenasa, cuenta además con la opción de diferir el pago a 15 meses sin intereses de $219.93 MXN. Sin embargo, la evaluación general de los compradores en el portal se ubica en 3.0 de 5 estrellas, debido a observaciones sobre el grosor de su estructura.
¿Cuáles son las medidas y especificaciones del producto?
La estructura exterior posee unas dimensiones de 1.60 metros de alto por 1.00 metro de ancho y 1.03 metros de profundidad, con un peso total de 24 kilogramos. Está construida con paneles de acero galvanizado diseñados para resistir la intemperie, la humedad y los rayos UV.
Entre sus elementos de diseño destacan:
- Techo inclinado: Formato pensado para evitar el estancamiento de agua de lluvia y prevenir procesos de corrosión en las uniones.
- Seguridad: Incluye una puerta individual equipada con pasador para colocar cerradura.
- Armado: Viene acompañado de un kit de instalación con piezas numeradas. El fabricante sugiere realizar el ensamblaje entre 2 a 3 personas y utilizar guantes de protección durante el proceso.
Es importante considerar que el cobertizo no incluye piso en su base, por lo que debe instalarse sobre una superficie plana existente como concreto, firme o azulejo. Está recomendado para resguardar herramientas de jardín de mango largo, muebles de exterior o contenedores de basura.
¿Qué dicen las opiniones de los compradores?
Las valoraciones registradas en el portal muestran opiniones encontradas respecto al desempeño del producto:
- Comentarios favorables: Los usuarios satisfechos destacan su capacidad interna de almacenamiento para ordenar patios o cocheras y la claridad del manual de armado.
- Puntos críticos: Los compradores con reseñas negativas de 2 estrellas señalan expresamente que los paneles de metal se sienten muy delicados o delgados durante la manipulación previa al ensamblaje completo.
Garantía y devoluciones
La compra incluye una garantía de 12 meses proporcionada directamente por el vendedor y cuenta con la cobertura del programa Compra Protegida, el cual permite solicitar la devolución gratuita del producto durante los primeros 30 días posteriores a la recepción.