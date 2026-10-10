La tetera eléctrica de vidrio de 2 litros número uno en ventas cae a $229 pesos en Mercado Libre

La tetera eléctrica de vidrio Raganet de 2 litros se posiciona como la más vendida en Mercado Libre con un descuento del 23% que reduce su precio a $229 pesos. | Mercado Libre, Canva

El modelo Raganet cuenta con capacidad de 2 litros, apagado automático y una calificación de 4.8 estrellas entre más de 5 mil compradores.

MÉXICO.- La tetera eléctrica de vidrio y acero inoxidable de la marca Raganet se consolidó como el electrodoméstico número uno en ventas dentro de la categoría de teteras en la plataforma Mercado Libre México. Con un registro de más de 50,000 unidades vendidas, el dispositivo registró una rebaja del 23% sobre su costo original de $298 MXN, colocándose en un precio final de $229 MXN con IVA incluido.

El modelo EL017 comercializado por la tienda oficial Janzek cuenta con gestión de envío gestionado directamente por la plataforma de comercio electrónico y disponibilidad para entrega en todo el territorio nacional.

Tetera Eléctrica Con Jarra De Vidrio | Mercado Libre

¿Qué características ofrece por $229 pesos?

El electrodoméstico está diseñado con una jarra de cristal resistente al calor con capacidad para 2 litros de agua, lo que permite hervir líquido suficiente para múltiples tazas en un solo ciclo de uso. Cuenta con detalles en acero inoxidable, funciona con un voltaje estándar de 127V y posee clasificación de eficiencia energética tipo A.

En el apartado de seguridad para el hogar, la unidad incluye dos mecanismos de protección integrados:

Apagado automático: El sistema interrumpe el paso de energía una vez que el agua alcanza el punto de ebullición.

El sistema interrumpe el paso de energía una vez que el agua alcanza el punto de ebullición. Protección contra funcionamiento en seco: Desconecta la resistencia interna en caso de encenderse sin líquido en el depósito.

Tetera Eléctrica Con Jarra De Vidrio | Mercado Libre

Adicionalmente, el diseño integra una boquilla de gran tamaño para facilitar el vertido del agua y permitir el acceso manual al interior durante las labores de limpieza. El empaque incluye la jarra de cristal de 2 litros y su base de calentamiento independiente.

¿Qué opinan los usuarios y qué desventajas señalan?

El producto acumula una calificación promedio de 4.8 de 5 estrellas basada en más de 5,300 evaluaciones de compradores. Entre las ventajas más citadas por los usuarios destaca la rapidez del proceso, ya que hierve el agua en pocos minutos superando la velocidad de un horno de microondas tradicional. Asimismo, resaltan la practicidad de la jarra transparente para monitorear el nivel de agua y su utilidad para agilizar la preparación de café, té o alimentos como sopas y pastas.

Tetera Eléctrica Con Jarra De Vidrio | Mercado Libre

No obstante, las reseñas también detallan aspectos de cuidado antes de realizar la compra:

Grosor del cristal: Diversos compradores señalan que el cuerpo de vidrio se siente delgado, por lo que requiere manipulación cuidadosa para evitar fracturas por impacto.

Diversos compradores señalan que el cuerpo de vidrio se siente delgado, por lo que requiere manipulación cuidadosa para evitar fracturas por impacto. Durabilidad: Un porcentaje menor de usuarios reportó fallas de funcionamiento eléctrico tras un periodo prolongado de uso continuo.

¿Cómo se compara con otras teteras en el mercado?

Dentro del mismo catálogo de comercio electrónico existen opciones similares en rango de precio:

Kwalux 2L (Acero Inoxidable 304): $189 MXN, siendo una alternativa de costo menor para quienes buscan una estructura enteramente metálica en lugar de cristal.

$189 MXN, siendo una alternativa de costo menor para quienes buscan una estructura enteramente metálica en lugar de cristal. Kwalux 2L (Vidrio con Luz LED Azul): $158.90 MXN, que añade iluminación LED durante la ebullición.

$158.90 MXN, que añade iluminación LED durante la ebullición. RCA 2L de Vidrio (RC-328): $379 MXN, correspondiente a una marca tradicional del sector electrodoméstico.

$379 MXN, correspondiente a una marca tradicional del sector electrodoméstico. Masterchef Fuse+ 1.8L: $299 MXN, con cuerpo de acero inoxidable y capacidad ligeramente menor.

La compra del modelo Raganet contempla opción de devolución gratuita durante los primeros 30 días posteriores a la entrega y cobertura del programa de Compra Protegida de la plataforma.