El 67 por ciento de las empresas en México proyecta incrementos salariales de entre 3% y 5% para 2027 debido a costos laborales y cargas regulatorias

Las proyecciones salariales para 2027 en México muestran una postura de moderación y cautela por parte del sector empresarial. Foto: Pixabay

Un estudio de la firma Michael Page revela que la mayoría de los negocios mantendrá ajustes moderados alineados con la inflación debido a presiones presupuestales y cargas regulatorias.

MÉXICO.- Las proyecciones salariales para 2027 en México muestran una postura de moderación y cautela por parte del sector empresarial. De acuerdo con la Guía Salarial 2027 de Michael Page, entre las compañías que contemplan otorgar aumentos, el 67% proyecta incrementos de entre el 3% y el 5%, una franja que se sitúa alineada con los niveles de inflación esperados.

La encuesta revela que el 63% de las empresas tiene la certeza de que realizará un ajuste salarial, lo que representa un ligero avance de un punto porcentual en comparación con las mediciones previas aplicadas para 2025. Sin embargo, solo un 26% de las organizaciones otorgará incrementos superiores, de entre 6% y 10%, los cuales estarán reservados de forma exclusiva para proyectos de alto valor agregado o perfiles estratégicos.

¿Qué factores frenan los aumentos de sueldo?

La respuesta corporativa cautelosa responde a presiones presupuestarias acumuladas por diversos factores del mercado laboral en México:

Alzas al salario mínimo: Los incrementos consecutivos en la base salarial han absorbido una porción considerable de los presupuestos generales de las empresas.

Los incrementos consecutivos en la base salarial han absorbido una porción considerable de los presupuestos generales de las empresas. Costos regulatorios: Con información de la Guía Salarial de Buk, el cumplimiento de nuevas normativas laborales ha generado gastos adicionales para los empleadores, forzándolos a adoptar una postura defensiva antes de aprobar incrementos.

Con información de la Guía Salarial de Buk, el cumplimiento de nuevas normativas laborales ha generado gastos adicionales para los empleadores, forzándolos a adoptar una postura defensiva antes de aprobar incrementos. Compresión salarial: Datos de la firma WTW México indican que el ajuste promedio reciente en el mercado fue de 4.9%. No obstante, los niveles operativos registraron un alza promedio de 6%, mientras que los niveles profesionistas (4.6%) y gerenciales (4.5%) quedaron por debajo.

Javier Brassel Castillo, director senior en WTW México, explicó que las alzas a la base redujeron la brecha entre un operativo de segundo nivel y un auxiliar de primer nivel del 25% en 2018 al 16% en 2025.

Los incrementos consecutivos en la base salarial han absorbido una porción considerable de los presupuestos generales de las empresas.

¿Existe insatisfacción entre los trabajadores?

El escenario de ajustes moderados contrasta de manera directa con las expectativas de los colaboradores en el País:

Alta demanda de aumentos: Cifras de Buk destacan que el 41% de los trabajadores en México solicitó un incremento salarial en el último periodo. Esta cifra ubica a México como el país con mayor volumen de solicitudes en Latinoamérica.

Cifras de Buk destacan que el en el último periodo. Esta cifra ubica a México como el país con mayor volumen de solicitudes en Latinoamérica. Baja tasa de éxito: Pese a la alta demanda, solo el 55% de los empleados que pidió un aumento obtuvo una respuesta favorable , la segunda tasa de éxito más baja de la región.

Pese a la alta demanda, solo el , la segunda tasa de éxito más baja de la región. Insatisfacción con la paga: Especialistas de Buk enfatizan que 1 de cada 3 empleados está insatisfecho con su compensación actual. Dado que la remuneración continúa siendo el motivo principal para cambiar de empleo, las organizaciones enfrentan el reto de transparentar sus criterios de evaluación.

Cifras de Buk destacan que el 41% de los trabajadores en México solicitó un incremento salarial en el último periodo. Esta cifra ubica a México como el país con mayor volumen de solicitudes en Latinoamérica. | Canva

El panorama para 2027 anticipa que los aumentos generalizados serán limitados. Las empresas optarán por cuidar su estructura operativa y reservar los mayores incentivos únicamente para posiciones críticas y de difícil sustitución.