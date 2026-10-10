Beneficiarios y beneficiarias de la beca Rita Cetina que tengan apellido con letra G como inicial, recibirán un depósito de 1,900 pesos hoy 8 de octubre

Las familias con estudiantes de secundaria reciben 1,900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada alumno adicional de ese mismo nivel educativo.

La fecha forma parte del calendario escalonado establecido por las autoridades para organizar la entrega del apoyo económico.

Las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina cuyo primer apellido de la persona titular de la tarjeta comienza con la letra G tienen programado su depósito para este jueves 8 de octubre de 2026, de acuerdo con el calendario oficial publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Los recursos corresponden al bimestre septiembre-octubre del ciclo escolar 2026-2027. La dispersión comenzó el lunes 5 de octubre y concluirá el viernes 16 del mismo mes, con fechas asignadas según la inicial del primer apellido de la madre, padre, tutora o tutor registrado como titular de la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes reciben la Beca Rita Cetina este jueves 8 de octubre?

Este jueves corresponde el depósito a las familias cuya persona titular de la tarjeta tiene un apellido que comienza con la letra G.

La fecha forma parte del calendario escalonado establecido por las autoridades para organizar la entrega del apoyo económico. Por ello, es importante verificar la inicial del apellido de la persona titular de la tarjeta, en lugar de asumir que el depósito depende necesariamente del apellido del estudiante.

La SEP informó que la dispersión de este periodo contempla a más de 5.2 millones de estudiantes de secundaria pública que ya reciben la beca. El pago corresponde a beneficiarios de continuidad, por lo que no debe confundirse con una fecha de registro para nuevos solicitantes.

¿Cuánto dinero depositan de la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con la información difundida por la SEP para este periodo, el apoyo de continuidad de la Beca Universal Rita Cetina contempla mil 900 pesos bimestrales por alumno.

El depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar de la persona titular registrada. Las autoridades recomiendan consultar los canales oficiales para verificar la información correspondiente a cada familia y evitar confusiones con montos de otros programas o modalidades de apoyo.

Calendario completo de pagos de la Beca Rita Cetina en octubre de 2026

La dispersión del bimestre septiembre-octubre se distribuye de la siguiente manera:

A, B Lunes 5 de octubre C Martes 6 de octubre D, E, F Miércoles 7 de octubre G Jueves 8 de octubre H, I, J, K, L Viernes 9 de octubre M Lunes 12 de octubre N, Ñ, O, P, Q Martes 13 de octubre R Miércoles 14 de octubre S Jueves 15 de octubre T, U, V, W, X, Y, Z Viernes 16 de octubre

Este calendario fue publicado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y el Banco del Bienestar. Las autoridades precisaron que los depósitos se realizan de manera escalonada a partir de la fecha asignada a cada grupo alfabético. <Cite refs=

¿Dónde se puede retirar el dinero de la Beca Rita Cetina?

El apoyo se deposita en la tarjeta del Banco del Bienestar. Las personas beneficiarias pueden retirar efectivo en los cajeros automáticos y las ventanillas de esta institución, así como utilizar la tarjeta para pagar en establecimientos que acepten pagos bancarios.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar también recomienda consultar el saldo y los movimientos de la cuenta mediante la aplicación oficial Banco del Bienestar Móvil. Si se utiliza un cajero de otro banco, puede aplicarse una comisión, por lo que conviene revisar las condiciones antes de realizar el retiro.

No es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito. Si los recursos ya fueron abonados, las familias pueden organizar el retiro de acuerdo con sus necesidades, sin confundir la fecha asignada en el calendario con una fecha límite para cobrar.

¿Qué hacer si no aparece el depósito?

Si el apoyo no se refleja en la cuenta el día programado, se recomienda:

Revisar el saldo y los movimientos de la tarjeta.

Confirmar que la fecha corresponda a la inicial del apellido de la persona titular.

Consultar los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Solicitar orientación a través del número 079, que la dependencia publica como línea de atención para dudas relacionadas con las becas.

Las autoridades aconsejan mantenerse informados por medios oficiales y no compartir el NIP, los datos bancarios ni información personal con personas que prometan adelantar depósitos o resolver trámites a cambio de dinero.

La Beca Rita Cetina inició en 2025 con cobertura para secundaria, pero a partir de este año se amplió para los alumnos de primaria, con lo que aumenta el número de beneficiarios. | Foto: Programas del Bienestar (Programas del Bienestar)

La Beca Rita Cetina busca apoyar la permanencia escolar

La Beca Universal Rita Cetina forma parte de los programas federales destinados a apoyar a las familias con estudiantes de educación pública. Su objetivo es contribuir a que niñas, niños y adolescentes continúen sus estudios y que los gastos escolares representen una menor carga para sus hogares.

Para el periodo de octubre de 2026, la SEP informó que la dispersión de continuidad para estudiantes de secundaria pública comenzó el día 5 y se extenderá hasta el 16 de octubre, conforme al orden alfabético establecido.

Por tanto, las familias cuya persona titular de la tarjeta tiene un apellido que comienza con G tienen programado su depósito para el jueves 8 de octubre. Para confirmar cualquier incidencia, lo más recomendable es revisar el saldo de la cuenta y consultar la información de las autoridades educativas.