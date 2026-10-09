Trampolín infantil con red de seguridad reduce su precio a 659 pesos en Mercado Libre con envío gratis a todo México

Trampolín infantil con red de seguridad protectora y bordes acolchados disponible con descuento en la plataforma Mercado Libre. | Mercado Libre

El producto cuenta con una estructura de acero reforzado diseñada para menores de 5 a 7 años y financiamiento de hasta 24 meses.

MÉXICO.- Un trampolín infantil de 1.4 metros de diámetro equipado con red de seguridad perimetral se encuentra disponible con un descuento del 30% en Mercado Libre, reduciendo su costo de 955 pesos a 659 pesos mexicanos con opción de envío sin costo a todo el país.

El artículo de la marca Curran, modelo BBC, está diseñado específicamente para el entretenimiento de niños de 5 a 7 años de edad y cuenta con una capacidad de carga máxima que soporta hasta 160 kilogramos de peso.

Trampolín infantil | Mercado Libre

¿Qué características de seguridad incluye el trampolín?

La estructura del trampolín está fabricada con acero reforzado y sostenida por 6 patas independientes para brindar estabilidad durante el uso prolongado. La cama elástica se ubica a 30 centímetros del suelo, mientras que la red protectora perimetral alcanza una altura de 88 centímetros, sumando una altura total del producto de 1.4 metros.

Para prevenir impactos o caídas fuera del área de salto, el equipo integra postes acolchados, un acceso frontal mediante cremallera y una cubierta protectora que aisla por completo los resortes metálicos de la superficie de juego. El peso total de la estructura armada es de 6.5 kilogramos.

Trampolín infantil | Mercado Libre

¿Cuáles son las opciones de pago y garantías de compra?

La plataforma de comercio electrónico ofrece la opción de adquirir el producto mediante pagos de hasta 24 meses de 39.82 pesos mexicanos con IVA incluido. La venta la realiza el comerciante GGDBEHAFC99673, registrado con la distinción MercadoLíder Gold por acumular más de mil transacciones completadas en el sitio.

La compra incluye respaldo mediante la Compra Protegida de la plataforma, la cual otorga 30 días de devolución gratuita a partir de la recepción del paquete en caso de requerir un cambio o reembolso.

Es importante considerar que el modelo no presenta diseño plegable ni cuenta con recubrimiento contra rayos UV para exposición solar prolongada. El diseño combina una base circular con tapete de salto negro, cubierta de resortes roja, postes en tono verde y detalles de la red en color amarillo.