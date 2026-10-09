Mercado Libre remata escritorio industrial con estante modular en 1,066 pesos y envío gratis a todo México

Escritorio blanco para computadora con estante lateral modular y lámpara de trabajo, comercializado en la plataforma Mercado Libre. | Mercado Libre

El mueble cuenta con estructura metálica reforzada, capacidad para 70 kilos y un estante adaptable que puede colocarse del lado izquierdo o derecho.

MÉXICO.- Un escritorio de estilo industrial para computadora de la marca Tonghe redujo su costo en un 55%, pasando de 2,387 pesos a 1,066.03 pesos mexicanos en la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre, con la opción de envío gratuito a todo el país.

Escritorio de estilo industrial | Mercado Libre

El mueble, ubicado entre los diez más vendidos de su categoría dentro del sitio web, incluye un estante lateral modular y está diseñado para soportar hasta 70 kilogramos de peso, lo que permite colocar monitores dobles, torres de computadora, consolas de videojuegos o libros pesados.

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¿Qué dimensiones y características tiene el escritorio?

La superficie de trabajo mide 110 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho y tiene una altura de 70 centímetros. Al incluir la estructura total con el estante modular, la profundidad alcanza los 54 centímetros y la altura se eleva a 106 centímetros.

El tablero está fabricado en madera MDF de 1.2 centímetros de grosor con acabado imitación madera, apoyado sobre una base metálica reforzada. El estante lateral ofrece flexibilidad de armado, ya que puede fijarse tanto a la izquierda como a la derecha de la mesa según la distribución de la habitación o los contactos de luz disponibles.

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¿Cuáles son las facilidades de pago y garantía?

La compra se realiza a través de la tienda oficial CELISTOP en Mercado Libre, la cual cuenta con el nivel MercadoLíder Platinum y más de 100 mil ventas registradas. El monto final de 1,066.03 pesos ya contempla el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Para el pago, la plataforma habilita opciones de financiamiento de hasta 24 meses de 64.42 pesos mexicanos, cobros en hasta 4 cuotas, tarjetas de crédito y débito, además de depósitos en efectivo.

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El producto cuenta con la protección al comprador del sitio, que otorga 30 días de devolución sin costo a partir de la entrega del paquete. El paquete se entrega desarmado e incluye el kit de herrajes, tornillería y un manual ilustrado; el tiempo estimado de ensamblaje reportado por usuarios oscila entre los 20 y 35 minutos.