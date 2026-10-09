Los mexicanos gastan más en comida para mascotas que en pañales, ya que el presupuesto de los hogares cambió tras un alza del 61% en el alimento animal y una baja constante en la natalidad nacional

Una pareja abraza a su perro en casa, reflejando la creciente presencia de mascotas en los hogares mexicanos y el cambio en las prioridades de gasto familiar. | Magnific

Datos del INEGI analizados por Latinometrics confirman que el alimento animal superó a los pañales tras aumentar un 61% en la cesta familiar entre 2018 y 2024.

MÉXICO.- La estructura del consumo en las familias mexicanas registró un giro histórico en los últimos años. Entre 2018 y 2024, la cuota destinada a la compra de comida para mascotas dentro del presupuesto de los hogares en México aumentó un 61%, desplazando formalmente a productos esenciales del cuidado infantil como los pañales de bebé.

De acuerdo con un análisis difundido por Latinometrics, basado en las encuestas de consumo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2018 los hogares destinaban una proporción mayor de sus ingresos a los pañales que al alimento animal. Sin embargo, para 2024 la tendencia se invirtió por completo, reflejando transformaciones profundas en la composición social y demográfica del país.

¿A qué se debe el incremento en la compra de comida para mascotas?

El aumento responde a una presencia masiva de animales de compañía en el territorio nacional. Cifras del INEGI detallan que aproximadamente 7 de cada 10 hogares en México cuentan con al menos una mascota, lo que representa una población estimada de 80 millones de animales a nivel nacional.

A la par de este fenómeno, el crecimiento socioeconómico ha jugado un papel clave en la reasignación del dinero. Durante el periodo de 2018 a 2024, la clase media en México se expandió más de 12 puntos porcentuales. Esta evolución otorgó a un mayor número de familias el margen financiero necesario para diversificar sus compras y elevar la calidad de los productos empaquetados (CPG) que integran a su gasto corriente.

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¿Cómo influye la baja en la natalidad en México?

La transición en la cesta de compra coincide directamente con un descenso sostenido en la tasa de nacimientos. Un informe del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), perteneciente a la Cepal, señala que México registra una reducción del 19.3% en el número de nacimientos en las últimas décadas.

Esta baja en la natalidad se vincula a factores como el elevado costo de la vivienda y la crianza, la precariedad laboral en sectores jóvenes, la inserción de las mujeres en la educación superior y el mercado de trabajo, así como la adopción de estilos de vida con pocos o ningún hijo. La disminución progresiva de bebés reduce de forma directa la demanda de pañales, mientras que los recursos familiares se canalizan hacia la manutención de los animales de hogar.

¿Qué otros productos destacan en el gasto de los mexicanos?

El análisis sobre la encuesta del INEGI expone además particularidades sobre el consumo de bebidas empaquetadas. Los refrescos absorben más de 14 de cada 1,000 pesos del gasto familiar, una cifra que supera a alimentos de la canasta básica como el huevo o la leche. La participación del refresco creció un 5%, mientras que los jugos empaquetados perdieron un tercio de su cuota de mercado.

La disminución progresiva de bebés reduce de forma directa la demanda de pañales, mientras que los recursos familiares se canalizan hacia la manutención de los animales de hogar.

A pesar de la claridad en la tendencia, la medición del INEGI muestra la participación proporcional en el gasto, pero no especifica si los consumidores están comprando un mayor volumen de producto, enfrentando precios más altos debido a la inflación o migrando hacia marcas de mayor valor comercial.