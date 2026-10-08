¿Movistar sale de México? Qué pasará con la línea, el número y el chip de sus clientes ante la salida de Telefónica

OXIO anunció que Movistar mantendrá el servicio durante la transición de la operación mexicana a sus nuevos propietarios

La venta del negocio mexicano recibió autorización de la autoridad antimonopolio. El comprador anunció continuidad del servicio, aunque todavía faltan detalles sobre las condiciones comerciales futuras.

MÉXICO.— Las líneas de Movistar seguirán funcionando durante la transición a sus nuevos propietarios, según anunció OXIO, una de las empresas que encabezan la compra del negocio de Telefónica en México. El comunicado de adquisición contempla mantener el servicio sin interrupciones y continuar utilizando la marca Movistar.

La salida de Telefónica del mercado mexicano avanza mediante una operación valuada en 450 millones de dólares. La autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) permite continuar con la compraventa, pero el cambio de propietario todavía requiere completar el cierre de la transacción.

¿Qué pasará con el número y el chip de los clientes?

El anuncio de OXIO no establece que los usuarios deban solicitar otra línea para continuar recibiendo el servicio. Sobre las principales dudas, esto es lo informado:

Número telefónico: no se anunció un cambio obligatorio.

no se anunció un cambio obligatorio. Chip o tarjeta SIM: el comunicado no contempla una sustitución general para los clientes.

el comunicado no contempla una sustitución general para los clientes. Servicio móvil: el comprador anunció continuidad durante la transición.

Por ahora, el comunicado de compra no exige un trámite general de los usuarios para conservar el servicio por motivo de la venta.

¿Cambiarán los planes, las recargas o las tarifas?

El comunicado no detalla cambios específicos en planes, recargas o tarifas. Tampoco presenta un calendario de modificaciones a los paquetes contratados.

La continuidad anunciada se refiere a la prestación del servicio. No constituye una confirmación de que los precios, promociones y beneficios comerciales permanecerán iguales indefinidamente.

¿Movistar desaparecerá de México?

Lo confirmado es la venta del negocio de Telefónica. La marca Movistar continuará operando en el país y conservará a su actual equipo directivo, de acuerdo con lo anunciado por el comprador. La compañía atiende a más de 20 millones de clientes móviles en México.

El acuerdo se firmó el 7 de abril de 2026 con Melisa Acquisition, un consorcio encabezado por OXIO y Newfoundland Capital Management.

Según los estados financieros de Telefónica presentados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, la operación comprende el 100% del capital de Pegaso PCS y Celular de Telefonía, las sociedades que integran Telefónica México. El importe final estará sujeto a los ajustes previstos para la transacción.

¿Cuándo se concretará el cambio de propietario?

La CNA aprobó la concentración el 24 de septiembre de 2026. Las empresas cuentan con seis meses, a partir del día hábil siguiente a la notificación de la resolución, para completar la operación.

Ese periodo puede ampliarse una vez por un plazo similar. Se trata del tiempo para concretar la compraventa, no de una fecha anunciada para suspender las líneas de los clientes.

¿Dónde consultar dudas sobre una línea Movistar?

Los usuarios pueden revisar su saldo, acceder a las opciones de recarga y localizar centros de atención mediante el portal oficial de atención a clientes de Movistar.

La empresa también ofrece acceso a preguntas frecuentes y atención por WhatsApp desde ese sitio. Estos canales permiten consultar las condiciones particulares de una línea, un paquete o una promoción vigente.