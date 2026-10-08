MercadoLibre rebaja la creatina Birdman de 450 gramos a 363 pesos con 35 por ciento de descuento

La lata de creatina monohidratada en polvo Birdman de 450 gramos registra descuento de oferta en MercadoLibre México. | Mercado Libre

El suplemento sin sabor de 90 porciones se posiciona en el primer lugar de ventas de su categoría con más de 750 mil unidades comercializadas.

MÉXICO.- El suplemento de creatina monohidratada en polvo de la marca Birdman (450 gramos) registra una reducción en su precio dentro de la plataforma MercadoLibre México, pasando de un costo original de 559 pesos a 363 pesos MXN, lo que representa un descuento directo del 35%.

El producto se ubica en el primer lugar de ventas de la categoría de Suplementos Deportivos dentro del portal, acumulando más de 750 mil unidades vendidas. La oferta es comercializada directamente por la Tienda Oficial Birdman (clasificada con nivel MercadoLíder Platinum y más de 250 mil ventas concretadas) e incluye opciones de envío a todo el país, con la posibilidad de envío gratis según la ubicación o código postal del comprador.

Creatina monohidratada | Mercado Libre

¿Qué características nutricionales y de rendimiento ofrece este suplemento?

El envase en presentación de lata contiene 450 gramos de producto que rinden para 90 porciones de 5 gramos cada una. Cada toma aporta 5 gramos de creatina monohidratada micronizada de alta pureza y presenta el siguiente perfil nutricional:

Aporte calórico: 0 kcal.

0 kcal. Macronutrientes: 0 g de grasas, 0 g de carbohidratos y 0 g de proteínas.

0 g de grasas, 0 g de carbohidratos y 0 g de proteínas. Contenido de sodio: 0 g.

El producto es totalmente sin sabor (libre de saborizantes o endulzantes artificiales), lo que permite mezclarlo en agua u otras bebidas sin alterar el gusto. Además, cuenta con propiedades dietéticas al ser un producto libre de gluten, vegano y sin lactosa, aunque no está clasificado como orgánico.

Creatina monohidratada | Mercado Libre

¿Cuáles son las restricciones de uso y qué opinan los compradores?

El fabricante establece una edad mínima recomendada de 18 años para el consumo de este suplemento y señala que no es apto para personas en periodo de embarazo o lactancia.

En la sección de evaluaciones de la plataforma, el artículo registra una calificación promedio de 4.9 de 5 estrellas basada en 76,791 opiniones registradas. En las reseñas escritas por los consumidores, los usuarios destacan:

Disolución y prueba de pureza: Agradecen que se disuelve de forma rápida en agua. Diversos compradores señalan haber realizado pruebas caseras de disolución en agua para verificar la autenticidad y legitimidad de la creatina. Rendimiento físico: Reportan mejoras en la resistencia durante los entrenamientos y apoyo en el incremento de masa muscular tras un mes de uso constante. Tolerancia digestiva: La mayoría de los usuarios no reporta malestar estomacal ni efectos secundarios relevantes.

Creatina monohidratada | Mercado Libre

¿Qué opciones de pago e inventario existen?

El equivalente por kilo con el descuento aplicado se ubica en 806.67 pesos MXN. La plataforma habilita esquemas de financiamiento de hasta 24 meses de 21.94 pesos MXN, además de aceptar tarjetas de crédito, débito, pagos en efectivo y financiamiento sin tarjeta.