Mercado Libre reduce a 736 pesos la caja de piso PVC autoadherible para cubrir 5 metros cuadrados

La caja de piso PVC autoadherible con textura de veta de madera se comercializa con descuento en la plataforma Mercado Libre. |Imagen generada con IA

El paquete de 36 piezas de la marca QianMu incluye envío gratis a todo México y opción de pago a tres meses sin intereses.

MÉXICO.- Plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre comercializan la caja de piso PVC autoadherible de 36 piezas con un descuento del 33%, reduciendo su costo original de 1,099 pesos a 736.33 pesos MXN. El producto está diseñado para cubrir una superficie de 5 metros cuadrados e imita la textura de la veta de madera real.

Piso PVC autoadherible de 36 piezas | Mercado Libre

La oferta publicada por el vendedor registrado como HAMITTA SHOP, clasificado con nivel MercadoLíder Platinum, incluye envío gratis a todo el país, financiamiento a 3 meses sin intereses de 245.44 pesos por mes y respaldo mediante el programa Compra Protegida, el cual otorga 30 días de devolución sin costo desde la recepción del paquete.

Piso PVC autoadherible de 36 piezas | Mercado Libre

¿Cuáles son las especificaciones técnicas del piso autoadherible?

El modelo YB-M-623-12 de la marca QianMu cuenta con las siguientes características de fabricación y uso en interiores:

Dimensiones por pieza: Planchas de 91 cm por 15 cm con un grosor de entre 1.5 mm y 2 mm.

Planchas de 91 cm por 15 cm con un grosor de entre 1.5 mm y 2 mm. Instalación: Sistema autoadhesivo que no requiere pegamento adicional; se aplica directamente tras retirar la película protectora sobre superficies lisas y secas.

Sistema autoadhesivo que no requiere pegamento adicional; se aplica directamente tras retirar la película protectora sobre superficies lisas y secas. Acabado y resistencia: Textura mate en relieve resistente al desgaste, aceite y manchas.

Textura mate en relieve resistente al desgaste, aceite y manchas. Certificaciones de seguridad: Fabricación en PVC con clasificación ignífuga B1 y cumplimiento de la norma ambiental E1 libre de formaldehído.

La ficha del producto señala que el material está recomendado para áreas de tránsito moderado como dormitorios, salas, cocinas, baños o departamentos de renta.

Piso PVC autoadherible de 36 piezas | Mercado Libre

¿Cómo calcular la cantidad de paquetes necesarios?

Las evaluaciones de los compradores en la plataforma registran una calificación promedio de 4.8 de 5 estrellas basada en 67 opiniones. Entre las recomendaciones de los usuarios, se aconseja calcular con precisión el área antes de realizar la compra.

Por ejemplo, para cubrir una habitación estándar de 3 por 4 metros (12 metros cuadrados), se requiere adquirir al menos 2 paquetes, considerando un margen adicional para recortes en esquinas o bordes.