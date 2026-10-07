Tarjetas locales y SPEI: así paga BC.GAME en México

BC.GAME México localizó sus pagos: seis formas de depositar en pesos, dos de ellas en efectivo, sin necesidad de tarjeta ni cuenta bancaria para empezar. El cobro llega directo a tu propia cuenta, por SPEI o transferencia bancaria.

BC.GAME opera en México con autorización a través de Producciones Móviles, S.A. de C.V., en unión con UNOCAPALI LA PAZ OPERADORA, S.A. de C.V., bajo el permiso DGAJS/SCEVF/P-06/2005-Ter.

Seis formas de depositar, todas en pesos mexicanos

BC.GAME México acepta depósitos por seis vías distintas, todas en pesos mexicanos.

Dos de esas seis son efectivo: se paga en una tienda, sin pasar por una cuenta bancaria. Las otras cuatro corren por una transferencia o por una tarjeta bancaria emitida en México.

Para quien no tiene tarjeta, o prefiere no usarla para depositar, esas dos vías en efectivo bastan para empezar: no piden abrir una cuenta ni tener un plástico a tu nombre.

BC.GAME México opera como casino en línea y casa de apuestas exclusivamente en pesos mexicanos, con seis métodos de depósito locales y dos canales de retiro directo a tu cuenta: SPEI y transferencia bancaria.

Método

Rango en pesos

Qué es

SPEI

$10 a $50,000

Sistema de pagos interbancarios de Banco de México; se completa desde la app del banco

SPEI Web

$20 a $50,000

La misma red, pero desde el navegador en vez de la app bancaria

Tarjetas Locales

$20 a $50,000

Tarjetas Visa y Mastercard emitidas por un banco mexicano

OXXOPAY

$20 a $17,000

Efectivo en una tienda OXXO, contra una referencia generada en el sitio

CASH

$20 a $5,000

Efectivo en tienda, con su propio rango de montos

OXXO

$10 a $10,000

Efectivo en tienda OXXO, con su propio rango de montos

Los seis montos están en pesos mexicanos.

“De $10 a $50,000” describe el conjunto, no a ningún método por separado. Cada vía tiene su propio rango: SPEI, SPEI Web y Tarjetas Locales llegan al techo de $50,000; OXXOPAY, CASH y OXXO cubren montos más chicos, ideales para un primer depósito.

La vía que conviene depende de cómo ya manejas tu dinero:

Si usas la app de tu banco para pagos del día a día, SPEI es la ruta más directa, sin tienda de por medio y con el rango más amplio de los seis.

Si prefieres el efectivo, OXXOPAY, CASH y OXXO cubren esa ruta; la diferencia entre ellas es el monto máximo que aceptan. CASH incluye 7-Eleven entre sus puntos de pago.

Si tu tarjeta es de un banco mexicano, Tarjetas Locales llega al mismo techo que SPEI.

¿Cuál es la diferencia entre OXXO y OXXOPAY?

OXXO y OXXOPAY son dos formas de pagar en efectivo en una tienda OXXO, cada una con su propio rango de montos: elige la que cubra el monto que quieres depositar.

Dos detalles que hacen que tu depósito se acredite sin demora

Un depósito en BC.GAME se acredita sin demora cuando se cumplen dos detalles sencillos, documentados en la guía de pagos de la plataforma.

El primero: transfiere exactamente el monto que indicaste en el sitio. Coincidir la cifra al peso es lo que permite que la transacción concilie de inmediato.

El segundo: usa un Order ID nuevo en cada depósito. El Order ID es el número de referencia que el sitio genera para cada solicitud, y conecta tu transferencia con esa solicitud. Para depositar de nuevo no hay que guardar ni reciclar el anterior: el sitio genera uno nuevo en cada solicitud.

Retirar: dos caminos, directo a tu cuenta

Retirar dinero de BC.GAME México tiene dos caminos, SPEI y transferencia bancaria, y los dos depositan en una cuenta bancaria a tu propio nombre.

Método

Qué pide

SPEI

Nombre del banco, número de cuenta, nombre del titular

Transferencia Bancaria

Nombre del titular, número de cuenta, código del banco, tipo de cuenta (CLABE)

La CLABE es el número de 18 dígitos que identifica una cuenta bancaria en México.

SPEI pide un dato menos que transferencia bancaria: si tu banco te deja pagar por SPEI, es la opción con menos campos que llenar. El tiempo promedio de retiro se muestra y se actualiza en la página principal de BC.GAME, donde puedes consultar la información vigente.

Para que tu retiro llegue a la primera

Usa el nombre tal como lo tiene registrado tu banco, letra por letra y con los acentos correctos:

El Nombre del Titular debe coincidir exactamente con el nombre que el banco tiene registrado para ese número de cuenta/CLABE.

Revisar el nombre en tu cuenta antes de solicitar el pago es lo único que hace falta para que el retiro llegue a la primera.

Todo esto es información para decidir cómo mover tu dinero. Solo para mayores de 18 años. Juega de forma responsable.

Antes de depositar por primera vez en bcgame.mx, vale la pena decidir cuál de las seis vías coincide con la forma en que ya manejas tu dinero, y confirmar que la cuenta de retiro esté a tu nombre.