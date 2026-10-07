Pantalla portátil para proyector de 100 pulgadas baja a 849 pesos en Mercado Libre tras aplicar 59% de descuento

Pantalla portátil de proyección de 100 pulgadas instalada en un jardín exterior durante una sesión de cine en casa en Mercado Libre. | Imagen generada con IA

El equipo incluye trípodes ajustables, bolsa de transporte y soporte para retroproyección en exteriores con opción de pago a mensualidades.

MÉXICO.- Una pantalla portátil para proyector con 100 pulgadas de diagonal se comercializa en Mercado Libre por un precio de 849.21 pesos mexicanos, lo que representa un descuento del 59% respecto a su costo original de 2,084.47 pesos. La oferta incluye envío gratuito a todo el país y la opción de financiamiento de hasta 24 meses de 51.32 pesos con IVA incluido.

Pantalla portátil para proyector | Mercado Libre

El producto, comercializado por un vendedor con categoría MercadoLíder Platinum y más de mil ventas concretadas, cuenta con una evaluación promedio de 4.8 sobre 5 estrellas basada en 186 opiniones de compradores. Las valoraciones destacan la facilidad del ensamblado y la practicidad de la bolsa de transporte incluida para traslados.

Pantalla portátil para proyector | Mercado Libre

¿Cuáles son las características técnicas de la pantalla?

La pantalla mide 125 cm de altura por 228 cm de largo y registra un peso total de 3.5 kg. Su estructura está diseñada para una relación de aspecto 16:9 y es compatible con transmisiones en resolución 4K Ultra HD, 3D y proyectores tipo LED.

Pantalla portátil para proyector | Mercado Libre

El panel está fabricado con tela de fibra de poliéster gruesa de color gris anti-luz, la cual es lavable y cuenta con un tratamiento resistente a las arrugas. Una de sus funciones principales es el soporte para proyección frontal y retroproyección (doble cara), lo que permite colocar el proyector por delante o por detrás del textil.

¿Cómo se instala y qué accesorios incluye?

El paquete incorpora dos trípodes retráctiles de altura ajustable que sostienen la estructura. No obstante, el diseño permite desmontar la tela de los soportes para colgarla directamente en una pared según el espacio disponible.

Para su uso en espacios al aire libre, el equipo integra cuerdas fijas y picos de arena diseñados para anclar los trípodes al suelo y mantener la estabilidad frente a corrientes de viento.

Pantalla portátil para proyector | Mercado Libre

¿Qué limitaciones y recomendaciones especifica el fabricante?

El fabricante señala expresamente que la pantalla no es compatible con proyectores láser ni con proyectores de tiro corto (alcance corto). Asimismo, para lograr el máximo nivel de brillo y contraste en la imagen, se recomienda ubicar a los espectadores directamente en el eje central del proyector.

Debido a que el producto se empaca plegado para su distribución, la tela puede presentar marcas de doblez al extraerse de la bolsa. La recomendación oficial es planchar el textil a baja temperatura antes del primer uso para eliminar los pliegues por completo. La compra cuenta con 30 días de devolución sin costo bajo el programa de protección al comprador de la plataforma.