Mercado Libre rebaja trapeador giratorio con tres repuestos a 561 pesos pero compradores señalan fallas en el mango y exprimido

El kit de trapeador giratorio PPHUTCH de color agua incluye cubeta exprimidora y tres repuestos de microfibra comercializados en Mercado Libre. | Mercado Libre

El paquete de la marca PPHUTCH redujo su costo original de 1,404 pesos e incluye tres mopas de microfibra y envío gratis a todo México.

MÉXICO.- La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre aplicó un descuento del 60% en el kit de trapeador giratorio con cubeta centrifugadora de la marca PPHUTCH. El paquete, que originalmente mantenía un precio de lista de 1,408 pesos, se comercializa en 561.92 pesos con IVA incluido y cuenta con la opción de diferir el costo hasta en 24 mensualidades.

La oferta contempla envío gratuito a todo el territorio mexicano y es distribuida por el vendedor CNCHENLINLINMXF, registrado bajo el distintivo MercadoLíder Platinum con más de 10,000 operaciones realizadas dentro del sitio.

Kit de trapeador giratorio con cubeta centrifugadora | Mercado Libre

¿Qué herramientas incluye el paquete de limpieza?

El producto, modelo YBTT en tono color agua, está fabricado con una combinación de policarbonato y microfibra. El conjunto empaquetado tiene un peso total de 1.4 kilogramos e integra tres elementos principales:

Cubeta de centrifugado: Posee un ancho de 46 centímetros, altura de 21 centímetros y profundidad de 25.5 centímetros, equipada con una rejilla exprimidora metálica y sistema de enjuague manual interno.

Posee un ancho de 46 centímetros, altura de 21 centímetros y profundidad de 25.5 centímetros, equipada con una rejilla exprimidora metálica y sistema de enjuague manual interno. Bastón telescópico: Estructura tubular ajustable de 70 centímetros a 1.1 metros de largo, con seguro de fijación, mango ergonómico y orificio superior para colgar.

Estructura tubular ajustable de 70 centímetros a 1.1 metros de largo, con seguro de fijación, mango ergonómico y orificio superior para colgar. Cabezales de limpieza: Incluye un disco giratorio con rotación de 360 grados y un total de tres repuestos de microfibra lavables de alta absorción.

¿Cuáles son las opiniones y calificaciones de los usuarios?

En la sección de evaluaciones del portal, el producto registra una calificación promedio de 3.8 sobre 5 estrellas, acumulada a partir de 62 reseñas de compradores.

Entre las ventajas señaladas por los consumidores destaca la practicidad del mecanismo giratorio para evitar el contacto directo de las manos con el agua, así como la utilidad de incluir dos repuestos adicionales desde la compra inicial.

Sin embargo, las opiniones desfavorables se concentran en dos aspectos técnicos:

Resistencia de la estructura: Múltiples compradores refieren que los materiales del bastón telescópico se perciben delgados o endebles al ejercer presión durante el tallado.

Múltiples compradores refieren que los materiales del bastón telescópico se perciben delgados o endebles al ejercer presión durante el tallado. Efectividad del centrifugado: Diversos usuarios reportan que la rejilla metálica no retira el exceso de agua con la suficiente firmeza, dejando la microfibra más húmeda de lo esperado.

Kit de trapeador giratorio con cubeta centrifugadora | Mercado Libre

¿Qué garantías y condiciones de venta ofrece la publicación?

La transacción contempla un periodo de 30 días de devolución gratuita posterior a la recepción del pedido, además de un mes de garantía directa cubierta por el comerciante.