Cuánto dinero puedes cruzar a Estados Unidos

Quien vive en Tijuana, Mexicali, Nogales o cualquier otra ciudad fronteriza sabe que cruzar la garita puede formar parte de la rutina. Hay quienes van a trabajar, hacen compras, visitan clientes o llevan efectivo para cubrir gastos del otro lado.

Y precisamente por ser algo habitual, es fácil asumir que las reglas sobre dinero son más simples de lo que realmente son.

La primera aclaración es importante: no existe un máximo de dinero que una persona pueda llevar legalmente hacia Estados Unidos. El punto que cambia las obligaciones es otro. Cuando el monto total supera los 10.000 dólares, debe declararse ante las autoridades.

Antes de llegar a la fila también conviene resolver la conversión de pesos a dólares. Para quien necesita billetes físicos, un servicio de cambio de divisas en efectivo puede evitar tener que buscar una casa de cambio después de cruzar y permite conocer desde México cuánto costará realmente la operación.

El límite de 10,000 dólares no prohíbe llevar más dinero

La cifra suele prestarse a confusión.

Cruzar con más de 10,000 dólares no es ilegal. Lo obligatorio es informarlo. En Estados Unidos, el reporte se realiza ante Customs and Border Protection (CBP) mediante el formulario FinCEN 105.

La regla se aplica tanto al entrar como al salir del país.

También importa entender qué se suma para llegar al umbral. No se considera únicamente el fajo de billetes que alguien lleve en la cartera. Dentro de la definición estadounidense entran efectivo estadounidense o extranjero, cheques de viajero, giros y ciertos instrumentos negociables o valores al portador.

Es decir, dividir el dinero entre diferentes formatos no necesariamente evita la obligación de declarar.

Si viaja una familia, el monto se considera en conjunto

Este detalle puede sorprender a quienes cruzan acompañados.

Si una familia viaja junta, CBP toma en cuenta el total combinado. Por ejemplo, repartir una cantidad superior a 10,000 dólares entre varios integrantes del mismo grupo familiar no elimina automáticamente la obligación de reporte.

Del lado mexicano existe una lógica similar cuando la declaración se presenta por familia: las cantidades que llevan sus integrantes se acumulan.

Por eso, antes de llegar a la garita conviene hacer la suma completa, no pensar únicamente en cuánto lleva cada persona en su bolsillo.

Cómo declarar el dinero al entrar a Estados Unidos

Si se supera el umbral, el viajero debe informar a CBP y completar el FinCEN Form 105.

El formulario solicita datos de identificación, origen y destino del viaje y el tipo y monto de los instrumentos monetarios transportados.

Declarar no significa pagar un impuesto simplemente por llevar el dinero. Tampoco implica que esté prohibido transportarlo.

Lo importante es poder explicar correctamente qué cantidad se lleva y completar el reporte de forma veraz.

Intentar ocultarla es otra historia. La normativa estadounidense contempla posibles incautaciones, decomiso y responsabilidades civiles o penales cuando una persona obligada a reportar no lo hace correctamente.

Al regresar a México también existe una obligación

El regreso merece la misma atención.

México exige declarar cuando una persona entra o sale del país con más de 10,000 dólares estadounidenses, o su equivalente en otras monedas, en efectivo, cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago u otros documentos por cobrar, ya sea de manera individual o combinada.

La declaración se presenta ante la autoridad aduanera.

La diferencia entre declarar y no hacerlo puede ser considerable: las disposiciones mexicanas contemplan una multa equivalente a entre 20% y 40% de la cantidad que exceda el límite cuando se omite la declaración, además de posibles consecuencias penales en determinados casos.

Quien cruza frecuentemente debería acostumbrarse a revisar el monto antes de salir de casa, igual que revisa pasaporte, visa o documentación del vehículo.

¿Conviene comprar los dólares antes de cruzar?

Para muchos residentes de Baja California y Sonora, sí tiene sentido comparar opciones en México antes de llegar a Estados Unidos.

Eso no significa que cualquier casa de cambio mexicana vaya a ofrecer siempre una cotización mejor. El tipo de cambio cambia durante el día y cada proveedor aplica su propio margen.

La comparación útil no se hace mirando únicamente el número grande que aparece anunciado en la ventanilla.

Hay que observar el spread, es decir, la diferencia entre el precio de compra y el de venta de la divisa, además de preguntar si existen comisiones adicionales.

Para alguien que convierte cantidades pequeñas ocasionalmente, una diferencia de algunos centavos puede pasar inadvertida. Para comerciantes o personas que cambian dólares varias veces por semana, el efecto acumulado sí puede ser importante.

Resolver el cambio antes de cruzar también tiene una ventaja práctica: se llega a Estados Unidos con la cantidad necesaria para combustible, compras, proveedores u otros gastos sin tener que detenerse a buscar una alternativa del otro lado.

Ventanilla física para quienes todavía necesitan efectivo

Aunque buena parte de los pagos ya se realiza mediante tarjeta o transferencia, en la frontera el efectivo sigue teniendo usos concretos.

Comerciantes, viajeros frecuentes y personas con ingresos o gastos en ambas monedas pueden necesitar comprar o vender dólares físicamente.

Para atender esta demanda sin recurrir a la informalidad, algunas entidades financieras como Kapital han incorporado soluciones como Kapital FX, que permite operar divisas en efectivo además de alternativas para transferencias y otras operaciones cambiarias.

La ventaja de una ventanilla formal no está únicamente en recibir los billetes. Para alguien que mueve cantidades con cierta frecuencia, contar con un proveedor establecido facilita comparar la cotización, conocer las condiciones de la operación y reducir la improvisación antes de cruzar.

Para cruces frecuentes, llevar billetes no siempre es la mejor opción

Quien realiza un viaje ocasional puede resolver sus gastos con efectivo sin demasiada complicación.

Pero una persona que cruza cada semana por trabajo o negocio debería preguntarse si necesita transportar físicamente todo el dinero.

Mantener saldo en dólares, utilizar transferencias o pagar con tarjeta puede ofrecer mayor trazabilidad y reducir el riesgo asociado a llevar cantidades importantes encima.

Para empresas que pagan proveedores estadounidenses o reciben ingresos en dólares, una transferencia puede resultar especialmente útil porque deja un registro claro de la operación.

También evita que cada movimiento dependa de horarios de garita, filas o traslados con efectivo.

Eso no elimina por completo la necesidad de billetes, pero permite reservarlos para situaciones donde realmente aportan una ventaja.

Algunas precauciones antes de llegar a la garita

Si es necesario llevar una cantidad importante, conviene evitar improvisaciones.

El dinero debería permanecer en un lugar discreto y seguro, sin exhibirlo mientras se espera en la fila o se realizan paradas cerca de la frontera. También resulta útil conservar comprobantes de retiros, cambios de divisas o documentos que ayuden a identificar el origen de los recursos si la autoridad realiza preguntas.

No hay que dividir deliberadamente una cantidad entre acompañantes con el objetivo de evitar una declaración que corresponde hacer.

Y, por supuesto, el formulario debe reflejar la cifra real.

Para cantidades importantes o situaciones poco habituales, por ejemplo, dinero vinculado con una operación empresarial, es preferible resolver las dudas antes del viaje y no cuando ya se está frente al agente de aduanas.

La regla que conviene recordar antes de cada cruce

Para quien vive en la frontera, la idea esencial cabe en una frase: puedes cruzar con más de 10,000 dólares, pero si superas esa cantidad debes declararla.

El mismo cuidado debe mantenerse al regresar a México.

A partir de ahí, la organización hace el resto. Saber cuánto efectivo realmente se necesita, comparar el tipo de cambio antes de salir y utilizar transferencias o cuentas en dólares cuando resulte más práctico puede convertir una operación cotidiana en algo mucho más sencillo.

Cruzar la garita con dinero no debería ser motivo de preocupación cuando el origen es legítimo y se cumplen las reglas. El problema suele aparecer cuando se desconoce el umbral, se calcula mal lo que lleva el grupo o se intenta evitar una declaración que, en realidad, solo debía hacerse correctamente.