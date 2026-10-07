¿Conviene guardar tu dinero en Bonddia? Los pros, contras y rendimientos del fondo diario de Cetesdirecto administrado por Nafin

El atractivo principal de este fondo radica en la flexibilidad de sus operaciones cotidianas y el respaldo soberano en valores gubernamentales.

El fondo administrado por Nafin ofrece disponibilidad diaria de recursos con tasas de 6.26%, superando el rendimiento de Cetes en periodos cortos de 28 días.

MÉXICO.- En el ecosistema de la plataforma Cetesdirecto, Bonddia es un fondo de inversión de bajo riesgo gestionado por Nacional Financiera (Nafin) que permite a los ahorradores mantener su dinero con liquidez diaria mientras genera rendimientos diarios sin cobrar comisiones ni exigir saldos mínimos obligatorios. Funciona de manera integrada como un instrumento puente: si los recursos ingresados a la plataforma no entran a la subasta semanal de Cetes, permanecen en Bonddia acumulando intereses desde el primer día en lugar de quedarse inactivos.

Con un rendimiento diario bruto ubicado alrededor del 6.26 % al 6.27 % anualizado, Bonddia supera la inflación nacional citada del 3.42 %, lo que permite proteger el poder adquisitivo del efectivo guardado. Al permitir ingresos desde 100 pesos, se consolida como una de las herramientas más accesibles para estructurar un fondo de emergencia o mantener dinero disponible a muy corto plazo.

Si los recursos ingresados a la plataforma no entran a la subasta semanal de Cetes, permanecen en Bonddia acumulando intereses desde el primer día en lugar de quedarse inactivos.

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¿Cuáles son las ventajas y desventajas de operar en Bonddia?

El atractivo principal de este fondo radica en la flexibilidad de sus operaciones cotidianas y el respaldo soberano en valores gubernamentales. Entre sus principales beneficios destacan:

Liquidez el mismo día: Permite comprar y vender todos los días hábiles, con la condición de ingresar las órdenes de venta antes de las 13:00 horas para disponer del dinero la misma jornada.

Permite comprar y vender todos los días hábiles, con la condición de ingresar las órdenes de venta antes de las 13:00 horas para disponer del dinero la misma jornada. Flexibilidad operativa: No cobra comisiones de apertura ni administración, y su gestión está disponible las 24 horas mediante la aplicación móvil o sitio web.

No cobra comisiones de apertura ni administración, y su gestión está disponible las 24 horas mediante la aplicación móvil o sitio web. Rendimiento a corto plazo: Entrega retornos superiores a los Cetes tradicionales en horizontes de 28 días o menos.

Sin embargo, los inversionistas deben considerar ciertos condicionantes técnicos. A diferencia de Cetes, la tasa de interés de Bonddia cambia diariamente, lo que genera variaciones en las ganancias de un día a otro. Asimismo, no es un vehículo orientado a la creación de patrimonio a largo plazo, ya que en plazos superiores a tres meses sus ganancias quedan por debajo de las opciones a plazo fijo.

¿Cuánto pagan 10 mil pesos en Bonddia frente a Cetes?

Al realizar un ejercicio práctico con una inversión base de 10,000 pesos, el retorno final varía dependiendo del tiempo en que se mantengan invertidos los recursos dentro de la plataforma:

A 28 días: Bonddia (tasa bruta de 6.27 %) genera 10,048.77 pesos , superando a Cetes a 28 días (tasa bruta de 6.01 %), que entrega 10,046.73 pesos .

Bonddia (tasa bruta de 6.27 %) genera , superando a Cetes a 28 días (tasa bruta de 6.01 %), que entrega . A 91 días (3 meses): Bonddia otorga 10,158.49 pesos , quedando por debajo de Cetes a 91 días (tasa bruta de 6.73 %), que acumula 10,170.12 pesos .

Bonddia otorga , quedando por debajo de Cetes a 91 días (tasa bruta de 6.73 %), que acumula . A 1 año: Bonddia genera 10,635.70 pesos, mientras que Cetes a 1 año otorga 10,754.18 pesos con una tasa bruta de 7.44 %.

CETES: ¿qué son y cómo puedes invertir en ellos?

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¿Cuándo conviene elegir este fondo de inversión?

Bonddia resulta ideal cuando se requiere disponer del capital de forma inmediata o cuando se busca resguardar un fondo de imprevistos sin amarrar el dinero a un vencimiento fijo. También es la alternativa adecuada para dejar el dinero generando intereses mientras el usuario evalúa en qué plazo definitivo fijar su inversión en Cetes.

Para horizontes de inversión de tres, seis o doce meses donde no se vaya a retirar el efectivo, los instrumentos a plazo fijo de Cetes ofrecen una ganancia garantizada y superior.