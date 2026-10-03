Purificador de agua para mesa de cocina con ultrafiltración de tres etapas reduce el gasto en garrafones y elimina hasta el 99.99 por ciento de bacterias sin electricidad, con descuento y envío gratis

Purificador de agua sobre tarja instalado junto al grifo de la cocina para el lavado de alimentos y consumo doméstico. | Mercado Libre

El dispositivo Kamo KF01 incorpora un sistema de ultrafiltración de tres etapas con capacidad para procesar hasta 5,000 litros sin alterar la instalación eléctrica ni la tubería.

MÉXICO.- Los hogares buscan alternativas eficientes para reducir el gasto recurrente en agua embotellada y garrafones mediante sistemas de filtración que puedan instalarse directamente en las cocinas. En este segmento destaca el purificador de agua Kamo KF01, un dispositivo de sobre tarja disponible por $895.70 MXN que integra un proceso de ultrafiltración en tres etapas para abastecer de agua potable sin depender de la red eléctrica.

El equipo, comercializado a través de Mercado Libre con un descuento del 42% sobre su costo original de $1,565.26 MXN, incluye envío gratuito a todo el país y financiamiento de hasta 24 meses de $54.13 MXN. Su principal propuesta radica en la posibilidad de obtener agua limpia de forma continua y con una vida útil del cartucho de entre 3,000 y 5,000 litros o 12 meses de uso continuo.

Purificador de agua para mesa de cocina | Mercado Libre

¿Cómo funciona el sistema de ultrafiltración de tres etapas?

El purificador emplea un cartucho cerrado que combina tres tecnologías de retención para tratar el agua del grifo:

Algodón PP: Retiene sedimentos grandes, partículas suspendidas y tierra.

Retiene sedimentos grandes, partículas suspendidas y tierra. Carbón activado UDF: Elaborado con cáscara de coco importada de Sri Lanka, responsable de remover hasta el 99% del cloro residual, eliminar plaguicidas, trihalometanos y corregir olores y sabores molestos.

Elaborado con cáscara de coco importada de Sri Lanka, responsable de remover hasta el 99% del cloro residual, eliminar plaguicidas, trihalometanos y corregir olores y sabores molestos. Membrana de ultrafiltración (UF): Diseñada con poros de 0.01 micras para eliminar el 99.99% de bacterias, manteniendo los minerales esenciales disueltos en el agua.

Purificador de agua para mesa de cocina | Mercado Libre

El dispositivo entrega un flujo constante de 1.5 litros por minuto, lo que permite llenar un vaso de agua potable en unos 5 segundos sin generar desperdicio de agua residual ni emitir ruido.

Instalación sencilla sobre tarja y compatibilidad con grifos

A diferencia de las instalaciones complejas que requieren perforar cubiertas o modificar la plomería interna, este modelo de mesa está diseñado para colocarse al lado de la tarja en aproximadamente 10 minutos. El paquete incluye un kit de adaptadores universales compatible con el 99% de las llaves domésticas estándar, además de un conmutador manual que permite alternar fácilmente entre agua normal del grifo para lavar trastes y agua filtrada para beber o cocinar.

Purificador de agua para mesa de cocina | Mercado Libre

Los usuarios valoran una calificación promedio de 4.8 de 5 estrellas, destacando la facilidad de acople sin fugas, la eliminación del sabor a cloro y el retorno de inversión al suspender la compra semanal de garrafones.

Opciones y repuestos en el mercado

El purificador incluye su primer cartucho integrado de fábrica. Una vez concluido su periodo de vida útil, el repuesto oficial compatible (modelo Kamo KF01E) se adquiere de manera independiente a un precio promocional de $480.33 MXN.

Dentro de las alternativas disponibles en la misma gama de instalación sobre tarja figuran modelos como el Foset PURA-P2 ($715.00 MXN), el Evans de dos etapas ($547.00 MXN) y opciones avanzadas bajo tarja mediante ósmosis inversa como el Bebbia Smart Rotoplas ($3,897.00 MXN), lo que permite a cada usuario elegir según las necesidades de purificación y presupuesto de su hogar.