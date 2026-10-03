Nacional Monte de Piedad reabre sus 305 sucursales este 7 de octubre y pide agendar cita por internet para acudir a realizar tus empeños sin hacer fila

El Nacional Monte de Piedad habilita un sistema de citas en línea para agilizar los trámites de empeño y recuperación de prendas tras el fin de la huelga. | Archivo GH, Canva

Las 305 sucursales reabrirán con un esquema de citas en línea, descuentos en intereses acumulados y un periodo de gracia para ponerse al corriente.

MÉXICO.- El Nacional Monte de Piedad reanudará las actividades en sus 305 sucursales de todo el país el próximo miércoles 7 de octubre, luego de formalizar un acuerdo laboral entre la administración y el sindicato ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Esta resolución pone fin al conflicto que estalló el 1 de octubre de 2025 y que mantuvo cerradas las instalaciones por casi un año.

Con la reapertura de los planteles, la institución habilitó una serie de facilidades financieras y operativas para que los clientes puedan ponerse al corriente, refrendar, pagar o recuperar los objetos empeñados durante el tiempo que duró el paro de labores.

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¿Qué beneficios tendrán los usuarios con prendas empeñadas?

Para mitigar el impacto del cierre prolongado en la economía de los deudores, la institución aplicará medidas especiales a partir del 7 de octubre:

45 días naturales sin intereses: Se otorga este plazo de gracia a partir de la reanudación de actividades para regularizar los pagos sin cobro de intereses moratorios adicionales.

Se otorga este plazo de gracia a partir de la reanudación de actividades para regularizar los pagos sin cobro de intereses moratorios adicionales. Descuentos en intereses acumulados: Se aplicarán reducciones sobre los cobros generados durante el periodo de huelga, calculados en función del historial de cada usuario.

Se aplicarán reducciones sobre los cobros generados durante el periodo de huelga, calculados en función del historial de cada usuario. Calendario de pagos actualizado: Se ajustaron las fechas límite de comercialización para evitar el remate inmediato de las prendas afectadas por el cierre.

El Nacional Monte de Piedad reanudará las actividades en sus 305 sucursales de todo el país el próximo miércoles 7 de octubre.| Archivos GH

¿Cómo agendar cita por internet para acudir a las sucursales?

Para evitar aglomeraciones y reducir los tiempos de espera en las ventanillas, el Nacional Monte de Piedad implementó un sistema de citas virtuales a través de su plataforma digital.

El procedimiento consta de los siguientes pasos:

Ingresar al portal oficial montepiedad.com.mx y seleccionar la opción “Agenda tu cita”. Capturar el nombre completo y número de teléfono celular. Elegir la sucursal requerida, junto con el día y horario disponible. Guardar el folio de confirmación generado por el sistema.

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Requisitos y horarios de atención en ventanilla

Al momento de presentarse en la sucursal seleccionada, el titular debe tomar en cuenta que el trámite es intransferible. Es obligatorio mostrar el folio de confirmación de la cita y presentar una identificación oficial vigente (INE).

Las 305 sucursales operarán en su horario habitual: de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.