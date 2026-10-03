Colchón matrimonial en caja de alta densidad recibe descuento del 69 por ciento en Mercado Libre con envío gratis

Colchón matrimonial empacado en caja colocado junto a una base de madera tras completar su proceso de expansión. | Mercado Libre

El modelo Nooz Essential de 16 centímetros de alto incluye cinco años de garantía de fábrica y opción de pago a 15 meses sin intereses.

MÉXICO.- Las opciones de descanso empaquetadas en caja han ganado terreno en el comercio electrónico por la facilidad para transportarlas e instalarlas en espacios reducidos. En este segmento, el colchón matrimonial Nooz Essential se ubica en el cuarto lugar de ventas de su categoría en Mercado Libre, impulsado por una rebaja que reduce su precio original de $7,649 MXN a $2,327 MXN.

La oferta, gestionada por la Tienda Oficial de Nooz, cuenta con envío gratuito a todo el país, 30 días de devolución sin costo y 5 años de garantía de fábrica contra defectos de fabricación. Además, la plataforma ofrece opciones de financiamiento de hasta 15 meses sin intereses con pagos de $155.13 MXN mensuales.

Colchón matrimonial Nooz Essential | Mercado Libre

¿Qué características técnicas ofrece este colchón sin resortes?

El modelo tiene dimensiones de 135 cm de ancho, 190 cm de largo y 16 cm de alto, con un peso total de 19 kg. A diferencia de los modelos tradicionales con resortes, está elaborado con un bloque de espuma de alta densidad (22 kg/m³) que brinda un nivel de firmeza alta, diseñado para soportar hasta 100 kg por persona o un máximo de 150 kg en total.

Colchón matrimonial Nooz Essential | Mercado Libre

Su cubierta está confeccionada en tela de poliéster transpirable para favorecer la ventilación y evitar la acumulación de calor. Al ser un diseño One Side, está estructurado para usarse por una sola cara, sin necesidad de agregar una colchoneta superior (pillow top). También cuenta con propiedades hipoalergénicas que previenen la acumulación de ácaros y polvo.

Colchón matrimonial Nooz Essential | Mercado Libre

¿Cómo es el proceso de desempaque y expansión?

El producto se entrega comprimido y enrollado al vacío dentro de una caja de cartón, lo que facilita moverlo por escaleras, pasillos o puertas estrechas sin requerir esfuerzo extraordinario.

Una vez que se retira la envoltura plástica sobre la base o cama, el colchón recupera entre el 90% y el 95% de su volumen en las primeras horas, alcanzando el 100% de su tamaño definitivo en un lapso de 24 a 72 horas. Para su mantenimiento, el fabricante sugiere limpiar la superficie únicamente con un paño ligeramente húmedo, evitando el uso de detergentes abrasivos o químicos.

Colchón matrimonial Nooz Essential | Mercado Libre

¿Qué opinan los compradores sobre su desempeño?

Con más de 5,820 evaluaciones registradas y una calificación promedio de 4.7 de 5 estrellas, los usuarios coinciden en que la estructura mantiene su firmeza con el paso del tiempo y no presenta deformaciones prematuras.

Entre las observaciones principales, los usuarios aclaran que al tratarse de un bloque firme de 16 centímetros sin capas de gel ni espuma viscoelástica, quienes prefieran una superficie más suave pueden complementar el colchón con un cubrecolchón adicional. Su uso resulta idóneo para bases estándar, camas canguro, literas o habitaciones con espacio optimizado.