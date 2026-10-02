Mercado Libre remata disfraz inflable de vaca lechera para adulto con 63 por ciento de descuento y envío gratis a todo México

Disfraz inflable unisex de vaca lechera para adulto vendido en Mercado Libre, con sistema de ventilador integrado y caja de baterías. | Mercado Libre

El atuendo unisex incluye un sistema de inflado por ventilador USB o baterías y mantiene un precio de 537.24 pesos por tiempo limitado.

MÉXICO.- Un disfraz inflable de vaca lechera para adulto registra un descuento del 63% en la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre. La prenda pasa de un costo original de 1,452 pesos a 537.24 pesos. La oferta contempla envío gratuito a todo el país y la opción de diferir el pago a tres meses sin intereses de 179.08 pesos.

El producto es comercializado por Greenland Store, un vendedor clasificado en la categoría MercadoLíder Gold con más de 1,000 ventas concretadas en la plataforma. Adicionalmente, la compra cuenta con el respaldo del programa Compra Protegida, el cual garantiza la entrega del artículo o la devolución del dinero, sumado a un periodo de 30 días para devoluciones sin costo.

Disfraz inflable de vaca lechera para adulto | Mercado Libre

¿Qué características tiene el disfraz inflable de vaca?

El atuendo está fabricado en 100% poliéster, un material caracterizado por su resistencia, ventilación e impermeabilidad. Es un diseño unisex de talla única ideado para personas adultas con una estatura que vaya de los 150 a los 190 centímetros.

El paquete incluye los siguientes elementos:

Un disfraz inflable con diseño de vaca lechera en colores blanco y negro.

Un ventilador soplador para mantener la estructura con aire.

Una caja de baterías equipada con puerto USB.

Disfraz inflable de vaca lechera para adulto | Mercado Libre

¿Cómo funciona el sistema de inflado?

El mecanismo requiere cuatro baterías AA para operar a través de la caja incluida, aunque también permite conectar el ventilador directamente a una batería portátil (powerbank) mediante su puerto USB. Una vez encendido el sistema, el disfraz alcanza su volumen completo en un lapso de 1 a 2 minutos.

Disfraz inflable de vaca lechera para adulto | Mercado Libre

Con baterías de calidad, el sistema ofrece una autonomía de uso continuo estimada de 3 a 4 horas. Para garantizar un funcionamiento óptimo, se recomienda fijar el soplador apretando el anillo exterior antes de ponerlo en marcha, evitar caídas del ventilador al ser de plástico y mantener el material alejado de objetos afilados que puedan generar fugas de aire.

En la evaluación de los usuarios dentro de Mercado Libre, el producto acumula una calificación promedio de 4.4 sobre 5 estrellas, donde las opiniones de los compradores destacan la resistencia del poliéster y su utilidad para eventos o fiestas temáticas.