Mercado Libre rebaja disfraz inflable de calabaza unisex para Halloween a 425 pesos con tres meses sin intereses

Disfraz inflable de calabaza para adulto con gorro incluido disponible en Mercado Libre para fiestas de Halloween. | Mercado Libre

El conjunto unisex incluye un gorro a juego y un mini ventilador USB con envío desde la bodega FULL de la plataforma por 425.70 pesos.

MÉXICO.- Un disfraz inflable de calabaza para adulto se comercializa en la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre con un 14% de descuento, reduciendo su costo original de 495 pesos a 425.70 pesos. El producto califica para envío gratuito a todo México al superar el monto mínimo de compra requerido por la plataforma y cuenta con opción de financiamiento a tres meses sin intereses de 141.90 pesos.

La entrega del paquete es procesada mediante la bodega Mercado Envíos FULL, sistema que despacha el artículo de forma directa para garantizar su arribo al domicilio en un lapso estimado de 1 a 2 días hábiles tras la confirmación del pago.

Disfraz inflable de calabaza para adulto | Mercado Libre

¿Qué accesorios y características incluye el disfraz de calabaza?

El diseño está elaborado en tela de poliéster impermeable, transpirable y suave al contacto con la piel. Presenta un tono naranja brillante de apariencia realista y viene estructurado como un modelo sin género o unisex, apto para personas con una estatura de entre 1.50 y 1.90 metros.

Disfraz inflable de calabaza para adulto | Mercado Libre

El paquete de compra integra los siguientes componentes:

Un disfraz inflable de calabaza en color naranja.

Un gorro a juego para complementar el diseño.

Un mini ventilador USB para el inflado del traje.

Disfraz inflable de calabaza para adulto | Mercado Libre

¿Cómo se alimenta el sistema de inflado y qué recomendaciones existen?

El mecanismo requiere cuatro pilas AA para funcionar con la caja de energía incluida o puede conectarse directamente a una batería portátil (powerbank) mediante su puerto USB. El sistema logra inflar el atuendo en pocos segundos.

El vendedor asignado al producto es la tienda BFBFBF, con distinción MercadoLíder Platinum y más de 10,000 ventas completadas en el sitio web. La compra contempla una garantía directa de 30 días con el vendedor y devolución sin costo adicional dentro del mismo periodo mediante el programa Compra Protegida.

Disfraz inflable de calabaza para adulto | Mercado Libre

Entre las especificaciones del fabricante, se señala que la prenda debe mantenerse alejada del fuego y no es apta para niños menores de tres años. Asimismo, compradores del producto sugieren verificar el ajuste de la tela en la zona del ventilador durante el primer armado para facilitar la entrada de aire.