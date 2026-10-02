Liquidan a joven de su empleo pero solo con monedas de 5 y 10 pesos y empleador tuvo que contar una por una para ver si “no se equivocaron” ante Conciliación y Arbitraje

Liquidan a joven solo con monedas y en Cociliación y Arbitraje hacen que el empleador cuente una por una las monedas para confirmar monto.

Joven de Chihuahua recibe su liquidación en monedas de 5 y 10 pesos: autoridades hacen al empleador contarlas dos veces

MÉXICO. — Un joven trabajador originario de Chihuahua denunció en redes sociales haber recibido el pago de su liquidación laboral únicamente en monedas de 5 y 10 pesos hasta juntar 20 000 pesos, parte de lo que le debían.

De acuerdo con una publicación compartida en el grupo de Facebook Trabajos Posting, el excolaborador señaló que la entrega del dinero en efectivo bajo esa modalidad fue una orden directa de la gerencia para generarle una molestia al momento de concluir la relación de trabajo.

El caso derivó en una cita ante el Centro de Conciliación Laboral. En ese espacio, la autoridad conciliadora solicitó al representante de la compañía verificar que la cifra entregada correspondiera exactamente al monto asentado en el convenio de terminación laboral, lo que obligó a realizar el conteo de la totalidad de las monedas en el sitio.

Joven es liquidado de su trabajo y le pagan solo con monedas en Conciliación y Arbitraje.

El desarrollo del caso ante la autoridad laboral

El relato compartido en las plataformas digitales detalla la secuencia de los hechos ocurridos durante la entrega del dinero:

Intención percibida: El joven declaró que la decisión de entregar la liquidación en morralla buscaba hacerle pasar un mal momento tras su salida de la empresa.

El joven declaró que la decisión de entregar la liquidación en morralla buscaba hacerle pasar un mal momento tras su salida de la empresa. Intervención del conciliador: El personal del Centro de Conciliación Laboral indicó al representante patronal que debía comprobar el pago exacto en ese instante.

El personal del Centro de Conciliación Laboral indicó al representante patronal que debía comprobar el pago exacto en ese instante. Conteo por duplicado: El enviado de la empresa tuvo que contar las monedas una por una frente al trabajador. Debido a que la primera suma no coincidía con el monto oficial, la revisión se repitió por segunda ocasión.

El enviado de la empresa tuvo que contar las monedas una por una frente al trabajador. Debido a que la primera suma no coincidía con el monto oficial, la revisión se repitió por segunda ocasión. Resultado de la diligencia: El procedimiento concluyó con la entrega completa de los fondos, trasladando la tarea de contabilizar el efectivo al personal de la compañía.

El joven compartió imágenes en el grupo de Facebook Trabajos Posting sobre cómo la empresa que lo liquidó le pagó 20 mil pesos en monedas de 5 y 10 pesos.

Reacciones de los usuarios y viralización en redes

La difusión del testimonio generó comentarios entre comunidades de trabajadores en internet, donde se analizó la respuesta de las autoridades laborales:

Respaldo a la actuación oficial: Diversas personas celebraron la postura del conciliador al aplicar el protocolo de verificación física del dinero antes de firmar el finiquito.

Diversas personas celebraron la postura del conciliador al aplicar el protocolo de verificación física del dinero antes de firmar el finiquito. Comentarios destacados: Entre las respuestas publicadas en la red social destacó el mensaje de un usuario: “Gózalo, no cualquiera tiene ese privilegio. Y bien por el licenciado que hizo que contaran moneda por moneda”.

Entre las respuestas publicadas en la red social destacó el mensaje de un usuario: “Gózalo, no cualquiera tiene ese privilegio. Y bien por el licenciado que hizo que contaran moneda por moneda”. Análisis del contexto: Integrantes del grupo señalaron que la medida que buscaba incomodar al extrabajador terminó por complicar la jornada del representante de la empresa.

¿Qué dice la ley en México sobre el pago de liquidaciones en efectivo?

Para comprender los derechos de los trabajadores en situaciones similares, la legislación mexicana establece criterios claros sobre el pago de prestaciones:

Moneda de curso legal: La Ley Federal del Trabajo (LFT) señala en su artículo 101 que los salarios y prestaciones deben pagarse en moneda de curso legal. Las monedas de 5 y 10 pesos emitidas por el Banco de México poseen validez oficial.

La señala en su artículo 101 que los salarios y prestaciones deben pagarse en moneda de curso legal. Las monedas de 5 y 10 pesos emitidas por el Banco de México poseen validez oficial. Obligación de comprobación: El patrón tiene la responsabilidad de demostrar que el pago entregado al trabajador es exacto al momento de firmar cualquier convenio o finiquito.

El patrón tiene la responsabilidad de demostrar que el pago entregado al trabajador es exacto al momento de firmar cualquier convenio o finiquito. Prohibición de sanciones: La ley prohíbe realizar actos que vulneren la dignidad del trabajador o que busquen aplicar descuentos no autorizados durante el cierre de la relación laboral.

En México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece en su Artículo 47 las causas específicas por las cuales un patrón puede dar por terminada la relación laboral sin tener que pagar una indemnización (los famosos "tres meses de sueldo"). Foto: Especial

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Preguntas clave sobre la entrega de liquidaciones laborales

¿Un empleador puede pagar la liquidación en efectivo utilizando monedas? Sí. Las monedas mexicanas son medio de pago oficial. Sin embargo, el trabajador tiene derecho a exigir que la cantidad entregada se contabilice y verifique por completo antes de firmar cualquier documento de conformidad.

Sí. Las monedas mexicanas son medio de pago oficial. Sin embargo, el trabajador tiene derecho a exigir que la cantidad entregada se contabilice y verifique por completo antes de firmar cualquier documento de conformidad. ¿Qué función cumple el Centro de Conciliación Laboral en estos casos? El Centro de Conciliación actúa como un órgano imparcial para garantizar que los acuerdos de terminación de trabajo se realicen con apego a la ley, asegurando que el trabajador reciba el monto correcto sin condicionamientos.

El Centro de Conciliación actúa como un órgano imparcial para garantizar que los acuerdos de terminación de trabajo se realicen con apego a la ley, asegurando que el trabajador reciba el monto correcto sin condicionamientos. ¿Qué hacer si hay un desacuerdo en el monto recibido? Si la suma entregada en efectivo no coincide con el cálculo del finiquito, el trabajador no debe firmar el recibo de pago y puede solicitar la intervención de un conciliador para revisar el cálculo de las prestaciones.

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