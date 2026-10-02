FONACOT actualiza su esquema financiero bursátil en 2026 para ampliar la bolsa de préstamos a trabajadoras sin modificar los trámites ni los requisitos de solicitud

La medida busca garantizar una mayor disponibilidad de crédito para consumo, salud, educación, pago de servicios y atención de necesidades familiares en el sector laboral formal. | Galería GH

El instituto actualizó su marco financiero bursátil para captar más recursos, fortalecer la atención de solicitudes femeninas y mantener tasas competitivas este 2026.

MÉXICO.- El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) fortaleció su estrategia de financiamiento orientada a las mujeres trabajadoras para este 2026. La medida busca garantizar una mayor disponibilidad de crédito para consumo, salud, educación, pago de servicios y atención de necesidades familiares en el sector laboral formal.

Esta acción responde a una tendencia constante en el mercado crediticio del país: la participación de las mujeres en la cartera del organismo pasó del 34.6% registrado en 2021 a un 39% en 2026. Para sostener este crecimiento y responder a la demanda, la institución ajustó su modelo de captación de recursos en los mercados financieros.

El FONACOT fortaleció su estrategia de financiamiento orientada a las mujeres trabajadoras para este 2026.

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¿En qué consiste el nuevo esquema de financiamiento?

El cambio se basa en la actualización del Marco de Referencia de Bonos Sociales, un instrumento financiero que permite al FONACOT emitir deuda en los mercados bursátiles bajo lineamientos sociales reconocidos internacionalmente. Mediante este esquema, el instituto capta capital privado para destinarlo exclusivamente a programas con impacto social medible.

Al recurrir a la emisión de bonos sociales, el organismo obtiene liquidación a gran escala, lo que fortalece la estructura interna de fondeo y permite sostener el otorgamiento de créditos a trabajadoras que suelen enfrentar barreras de acceso en la banca comercial tradicional.

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¿Por qué es diferente al esquema anterior y qué cambia para el usuario?

La diferencia principal entre el modelo actual y el anterior radica en la capacidad financiera e infraestructura de fondeo, no en el proceso de solicitud del usuario final.

Para las trabajadoras que buscan solicitar un préstamo, el ajuste operativo presenta las siguientes condiciones:

Sin cambios en trámites individuales: Las trabajadoras no enfrentan nuevos papeleos ni modificaciones en sus solicitudes.

Las trabajadoras no enfrentan nuevos papeleos ni modificaciones en sus solicitudes. Mismos requisitos de acceso: Se mantiene la exigencia de laborar en un centro de trabajo afiliado al FONACOT, contar con la antigüedad mínima requerida y presentar documentación oficial vigente.

Se mantiene la exigencia de laborar en un centro de trabajo afiliado al FONACOT, contar con la antigüedad mínima requerida y presentar documentación oficial vigente. Bolsa de recursos más amplia: La emisión bajo el nuevo marco incrementa la cantidad de dinero disponible para otorgar préstamos.

La emisión bajo el nuevo marco incrementa la cantidad de dinero disponible para otorgar préstamos. Tasas y condiciones competitivas: La estructura de deuda bursátil social ayuda a absorber costos y mantener condiciones de cobro accesibles.

El cambio se basa en la actualización del Marco de Referencia de Bonos Sociales, un instrumento financiero que permite al FONACOT emitir deuda en los mercados bursátiles bajo lineamientos sociales reconocidos internacionalmente. | Foto: Freepik/Unsplash (Freepik/Unsplash)

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¿Cómo beneficia este ajuste a las trabajadoras mexicanas?

El enfoque social de la medida pretende respaldar de forma directa el ingreso familiar de la fuerza laboral femenina. Al ampliar la bolsa de recursos, el instituto busca reducir los tiempos de espera y garantizar que el capital esté disponible cuando las solicitantes lo requieran.

Los fondos obtenidos mediante este esquema financiero se canalizan directamente a cubrir imprevistos médicos, gastos escolares, compra de bienes duraderos o consolidación de deudas, apoyando a un sector de la población trabajadora que históricamente ha registrado menor penetración en el sistema bancario.