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El peso mexicano continúa bajo presión frente al dólar y el tipo de cambio ronda los 18 pesos: así cotiza hoy

El FIX de Banxico fue de 18.0710 pesos por dólar, mientras el peso recuperó terreno durante parte de la jornada.

El peso mexicano continúa bajo presión frente al dólar y el tipo de cambio ronda los 18 pesos: así cotiza hoy

Precio del dólar hoy: la divisa escala frente al peso y el euro tras datos sólidos en EE. UU., alcanzando un máximo de 0.8627 unidades por dólar en el mercado interbancario. Foto: Especial

Por Xairo Vazquez  

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MÉXICO.- El precio del dólar hoy, viernes 2 de octubre de 2026, se cotiza alrededor de 18.33 pesos mexicanos, mientras el peso continúa bajo presión frente a la divisa estadounidense.

Durante la jornada previa, el peso mexicano cerró en 18.2920 pesos por dólar, lo que representó una depreciación de 1.3%, de acuerdo con datos reportados sobre el mercado cambiario. Durante la sesión del jueves, la moneda mexicana llegó a negociarse hasta en 18.4330 unidades por dólar, su nivel más débil desde noviembre de 2025.

El movimiento ocurre en un contexto de fortaleza internacional del dólar y elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

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¿Cuál es el tipo de cambio del dólar hoy?

El tipo de cambio promedio del dólar en México este viernes 2 de octubre se ubica alrededor de:

1 dólar = 18.33 pesos mexicanos

La cotización puede presentar variaciones durante el día, debido a que el mercado cambiario opera de manera continua y los bancos modifican sus precios de compra y venta.

¿Cuál es el tipo de cambio FIX de Banxico?

El Banco de México (Banxico) estableció para este viernes un tipo de cambio FIX de 18.3688 pesos por dólar.

Esta referencia corresponde al FIX determinado el jueves 1 de octubre y es utilizada para diversas operaciones denominadas en dólares.

Por su parte, el tipo de cambio utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares quedó en 18.0692 pesos por dólar para este viernes.

¿A cuánto está el dólar en los principales bancos de México?

Durante este viernes, las cotizaciones reportadas en algunas de las principales instituciones bancarias son:

Afirme

  • Compra: 17.30 pesos
  • Venta: 18.90 pesos

Banco Azteca

  • Compra: 16.39 pesos
  • Venta: 18.84 pesos

Banorte

  • Compra: 17.05 pesos
  • Venta: 18.70 pesos

BBVA

  • Compra: 17.46 pesos
  • Venta: 18.59 pesos

Banamex

  • Compra: 17.79 pesos
  • Venta: 18.63 pesos

Los precios corresponden a referencias de ventanilla y pueden cambiar durante la jornada, por lo que el monto final puede ser diferente al momento de realizar una operación.

¿Por qué el peso mexicano sigue bajo presión?

La moneda mexicana llega al cierre de la semana después de varias jornadas de pérdidas frente al dólar.

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El avance de la divisa estadounidense se ha relacionado con el incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Este viernes, además, los mercados reaccionaron a los nuevos datos de empleo de Estados Unidos. Reuters reportó que la economía estadounidense agregó 29 mil empleos no agrícolas en septiembre, muy por debajo de los 90 mil que esperaba el mercado. El dato redujo las expectativas de un aumento de tasas de la Fed en octubre y provocó una moderación de los rendimientos de los bonos y del dólar durante la jornada.

Aun con el retroceso registrado este viernes, el dólar acumula una racha de fortaleza frente a otras monedas internacionales, en medio de las expectativas sobre las tasas de interés y los rendimientos de los bonos estadounidenses.

¿Qué precio del dólar se debe tomar en cuenta?

El precio depende de la operación que se vaya a realizar. El FIX de Banxico funciona como una referencia oficial, mientras que el precio de ventanilla determina cuánto paga el banco por los dólares y cuánto cobra al venderlos.

Por ello, quienes necesiten comprar dólares, venderlos, enviar remesas o realizar pagos en moneda estadounidense deben revisar la cotización vigente en su banco antes de concretar la operación.

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