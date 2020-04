Zlatan Ibrahimovic será agente libre tras no renovar con Milan de Italia

ITALIA - Una polémica figura dentro y fuera de las canchas, quien muestra una personalidad desafiante dentro en cada enfrentamiento que disputa, podría ponerle fin a su carrera, el sueco Zlatan Ibrahimovic no volverá a vestir el uniforme del Milan de Italia.

El jugador llegó al club a principios de enero por un contrato de medio año, el cual ya finalizó y todo parece indicar que no renovará y se postulará como agente libre, en busca de un posible fichaje para el verano.

Varias fuentes han informado que la decisión de Ibrahimovic de no seguir militando para el club italiano se debe a que no tiene una buena conexión con Ivan Gazidis, consejero delegado, al no estar de acuerdo con los métodos de él.

El jugador cuenta con 20 años de trayectoria como jugador profesional, realizó su debut profesional el 19 de septiembre del 1999 con el club Malmo de Suecia.

En su carrera ha militado con los equipos de Ajax de Holanda, Inter, Milan y Juventus de Italia, Barcelona de España, PSG de Francia, Manchester United de Inglaterra y Los Ángeles Galaxy de la MLS.

Entre sus logros más importantes se consagró dos veces campeón de liga con Ajax, tres con el Inter, una con Barcelona y cuatro con el PSG.



Información por Mundo Deportivo.