Zidane no quiso hablar sobre la posible llegada de Neymar

MADRID, España.- Zinedine Zidane no quiso responder a los cuestionamientos hechos por la prensa con respecto a la posible llegada de Neymar al Real Madrid, externando su deseo de que llegue el día 2 de septiembre, fecha en la que se cierra el mercado de fichajes, para que el asunto quede descartado.



"Los jugadores que tengo son los que están aquí. Hasta el día 2 puede pasar de todo como en todos los clubes. Alguno se puede ir y alguno venir. Quiero que llegue el día 2 para que estas preguntas no se hagan más. Estamos centrados en el partido del sábado. Lo que me preocupa es el partido de sábado y nada más. Es lo que me interesa", manifestó el francés.

Por otro lado, reiteró que el guardameta costarricense Keylor Navas permanecerá en la plantilla, pues es un elemento relevante en el equipo.

"No contemplo la salida de Keylor. Es un jugador del Real Madrid, importante. Siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. No contemplo la posibilidad de que se vaya", afirmó.

Finalmente, reconoció la gran actuación del galés Gareth Bale en el partido ante el Celta en la primera jornada de La Liga, esperando que prolongue el buen nivel que mostró en la cancha.

"El otro día hizo un buen partido no solo a nivel que conocemos sino a nivel defensivo y eso es importante. Esa es la línea. Todos van a ser importantes. Son gente que trabaja, que tiene calidad y tienen que jugar. Y voy a contar con todos los jugadores", mencionó Zidane.

Luego de que el mismo ex jugador manifestara que el delantero abandonaría el equipo y que no entraba en sus planes, la situación se revirtió y ahora el director técnico lo tomará en cuenta como un miembro más en su plantel.

"Lo que ha cambiado es que el jugador se va a quedar. Nada más. Lo que nos interesa es que el jugador se quiere quedar y eso es lo importante. Había cosas alrededor de eso, de su marcha, y yo hablé de eso. Pero Bale quiere jugar, es importante y lo que tiene que hacer es demostrarlo otra vez como el jugador que es".