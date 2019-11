Zidane considera que Bale volverá a ser 'decisivo' con el Real Madrid

Aunque en su más reciente comparecencia ante los medios de comunicación, se le cuestionó bastante con respecto a Gareth Bale, Zinedine Zidane no quiso hablar mucho del tema, pero aseguró confiar en que el galés vuelva a ser decisivo para el Real Madrid.

Considero que hacemos mucho ruido por el tema de Bale. Lo más importante para mí y para él es concentrarnos en el futbol. Cada uno opina y piensa una cosa, pero creo que es demasiado ya. Se ha ido con la selección, ha podido jugar y nosotros lo recuperamos y estamos encantados de que esté con nosotros. Yo solo voy a mirar a lo deportivo, no a lo que se dice fuera porque no me interesa”, argumentó el entrenador francés.