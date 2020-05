‘Zague’ revela que directivos evitaron que se retirara en el América.

Luis Roberto Alves ‘Zague’ confesó en una entrevista con el portal A Bola VIP que a pesar de que su deseo era retirarse en el América, los directivos lo obligaron a dejar al club, sin que hasta el momento el ex futbolista pueda entender los motivos.

"Yo me hubiera querido retirar en el América y no me dieron esa oportunidad, pero así pasa en el futbol y uno tiene que entender, el mundo sigue girando y sigue la vida", expresó.

Casi por obligación por parte de los directivos, me obligaron a irme del América y es algo que me duele hasta hoy. Yo me hubiera querido retirar en el América y no me dieron esa oportunidad", añadió.

El máximo anotador en la historia de las Águilas defendió los colores azulcremas desde su debut en 1985 hasta 1998, cuando llegó al Atlante, para finalizar su carrera con el Necaxa.

A pesar de lo ocurrido, ‘Zague’ asegura que no hay ningún resentimiento hacia el equipo de sus amores, pues fue una institución que le dio mucho.

“Ahora disfruto mucho ver y comentar los partidos del equipo, yo nunca he tenido ningún problema en expresar mi cariño por el América y también siempre he dicho que no hay rencores, solo así se dieron las cosas”, concluyó.