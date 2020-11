Yuliahn Luna, buscaría defender su campeonato ante Jackie Nava

MÉXICO – La nueva campeona gallo del CMB, Yuliahn “Cobrita” Luna, quiere convertirse en la verdugo de otra leyenda femenil mexicana más, pues después haber llevado bajo su terreno y poner en jaque la carrera de una de las máximas referentes aztecas, Mariana “Barbie” Juárez, a quien le arrebató el cinturón hace un par de semanas, ahora quiere ir sobre otro ídolo, Jackie “Princesa Azteca” Nava.

Luna se convirtió en la retadora oficial de la “Barbie” en su regreso a los ensogados, y lo que parecía ser una reyerta para desempolvarse, Juárez recibió uno de los peores castigos en las dos décadas que tiene como pugilista, de esta forma la “Cobrita” dejó altas expectativas para convertirse en la nueva estrella femenil de México, pero primero quiere derrocar a los grandes pilares.

Estoy emocionada porque logré lo que con mucho esfuerzo conseguimos. El cinturón del CMB es algo que angelaba desde que inicié en el boxeo, y haberlo ganado ante una gran campeona como Mariana es otro sueño cumplido. Sé que ahora viene lo más difícil que es mantenerlo como lo más preciado”.

El camino para que Luna pudiera llegar a conquistar uno campeonato de los cuatro organismo más importantes del boxeo estuvo lleno de grandes trabas que tuvo que superar para hacerse de lo que es merecedora y lo que se ella se acredita más es que lo hizo sin ayuda de alguna promotora en el inicio de su carrera, por lo que tuvo que luchar contra viento y marea para sustentar su vida personal al hacerse cargo de su pequeña niña Barbara trabajando como estilista y regresando a su carrera universitaria, la cual es Educación Física.

“Mucha gente me decía que mi carrera estaba terminada, que no iba a volver, pero no estuvo en mi mente dejar el boxeo, regresé al gimnasio después de tener a mi hija. Hoy está por cumplir cuatro años y con esa fuerza que ella me da y el apoyo de mi papá, mi familia y un preparador físico que tengo, llegó este campeonato”, relató.

Ella no quiere ser una monarca de paso, por lo que asegura que doblara sus esfuerzos al máximo para ser consolidada como una campeona de elite, por ello quiere protagonizar peleas historicas, las cuales quiere que sean recordadas al paso del tiempo y en su principal objetivo es la revancha con la “Barbie” y de salir avante estaría dispuesta a pelear con Nava.

Yo admiro a todas las peleadoras, en especial a Mariana, a Jackie que siempre ha sido mi favorita. Yo quiero ser como Jackie Nava, tener esa técnica, siempre vi sus peleas. Ana María (Torres) es una guerrera, yo siempre quise que mi nombre sonara como el de ellas, que inspirara como ellas, y hoy gracias a Dios la gente habla de mí, sé que me falta mucho por hacer, pero vamos a trabajar duro. Si se da la oportunidad, me encantaría pelear con Jackie, estoy dispuesta a pelear con quien sea, para eso está el campeonato, para enfrentar a las mejores. Yo las admiro a todas”, sentenció la campeona.