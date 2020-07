“Yo no le doy nada, se merece todo lo que tiene”: Gattuso sobre ‘Chucky'

Tras la buena actuación de Hirving Lozano en el partido del Napoli frente al Genoa de ayer, Gennaro Gattuso, entrenador del club, manifestó que él no le ha regalado nada al mexicano y por el contrario, sus recientes participaciones exitosas han sido producto de su trabajo y esfuerzo.

A menudo no ha jugado, durante mucho tiempo ha hecho cero minutos y ahora tiene espacio, no le doy nada, se merece todo lo que tiene y creo que ahora está mostrando cosas muy buenas”, opinó el ex futbolista italiano.