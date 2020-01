Yo lo noqueo: Chávez Jr. quiere colgarse de McGregor

LAS VEGAS, Nevada.- Hace mucho tiempo que Julio César Chávez Jr dejó de tener méritos deportivos para retar a los mejores peleadores del mundo. Sin embargo a su favor siempre tendrá el apellido más grande del boxeo mexicano y del cual se vale para seguir su carrera dentro del ring.

Un par de días después de la exhibición que dio Connor McGregor al noquear en 40 segundos a Donald Cerrone, el Hijo de la leyenda pretende salpicarse del éxito del irlandés al utilizar las redes sociales para asegurar que él noquearía al peleador de artes marciales mixtas.

McGregor ya tuvo un paso por el boxeo cuando enfrentó en Las Vegas a Floyd Mayweather Jr. En esa batalla sucedió lo que tenía que suceder cuando el estadounidense lo venció por la vía del cloroformo.

Chávez Jr quiere empujar hacia un combate con Notorious que le de varios millones de dólares sin merecerlo tal como sucedió cuando consiguió que Canelo Álvarez le diera la oportunidad de enfrentarlo.

“Si yo peleo con Conor McGregor en box, estoy seguro que lo noqueo en menos de ocho rounds. Si no lo hago, que no me paguen” , declaró Chávez Jr.

Pero al Jr se le olvida que apenas en diciembre abandonó el cuadrilátero entre vasos de cerveza y otros objetos arrojados por el público que se sintió defraudado cuando vieron que el boexeador se retiraba del enfrentamiento contra Daniel Jacobs.