"Yo estoy en Dorados y me siento feliz, en Dorados me miman": Maradona en 2019

MÉXICO – México, uno de los países más tradicionales por mantener con vida su cultura, fue uno de los lugares más adorados por Diego Armando Maradona, pues durante su faceta como entrenador, logró dirigir a Dorados de Sinaloa, donde admitió que lo trataron como “rey” y agradeció tanto ese apreció porque confesó que gracias a la enorme admiración que la nación tricolor le tenia pudo encontrar la felicidad de nuevo.

Fue en septiembre del 2018 cuando Dorados de Culiacán se acercaron con Maradona para platicarle sobre el proyecto del club sinaloense, que en ese tiempo pertenecía en la extinta Liga de Ascenso MX. El presidente Jorgealberto Hank tuvo una gran ayuda del representante del “pelusa”, Christian Bragarnik, para hacer oficial su contratación la temporada 2018-19.

La llegada de Diego como el nuevo entrenador del plantel elevó los animos de los jugadores, quienes sentían que no vivían una realidad al tener como jefe al considerado “mejor jugador de la historia del fútbol”, esto impulsó a que los futbolistas tuvieran una campaña muy productiva de la mano del “Diez”, quien pudo conseguir 18 victorias, ocho empates y ocho derrotas en su tiempo.

Diego Armando por un pelo cerca de conseguir el ascenso a la Primera División de la Liga MX, al llegar a las finales en contra del Atlético de San Luis, algo que marcó profundamente la personalidad de Maradona y se sintió muy agradecido por vivir tal experiencia.

"Nadie me puso en la fila para agarrar a la selección. Ahora sí me ponen en la mira de varios equipos argentinos. Yo estoy en Dorados y me siento feliz, en Dorados me miman", declaró en el 2019.