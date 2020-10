“¿Ya salió la lista?": "Chicharito bromea al no ser convocado por el "Tato" Martino

MÉXICO – La lista de convocados que anunció Gerardo “Tato” Martino, director técnico de la Selección Mexicana, para tomar su gira por Holanda, donde el “Tri” disputará dos partidos en las próximas dos semanas, sorprendió cuando no apareció el nombre de Javier “Chicharito” Hernández.

Pero al que no le tomó por sorpresa no ver su cara en las imágenes de los seleccionados fue al propio “Chicharito”, quien se tomó con humor la situación e inclusive llegó hasta bromear al burlarse con buenas intenciones de la convocatoria.

“¿Ya salió la lista?, Si no estoy en la lista hay que seguir trabajando para volver a aparecer; si no estoy convocado no tengo opinión más que desearle lo mejor a la Selección", declaró.