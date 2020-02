“Ya no iré a México”: Gattuso explota tras críticas por falta de minutos a ‘Chucky’

El entrenador del Napoli, Gennaro Gattuso, aseguró que no volverá a México, pues considera la prensa italiana se encargó de que se le ‘crucificara’ en nuestro país por no darle actividad al ‘Chucky’ Lozano.

Obviamente solo hablas de Lozano porque costó 50 millones. No tomo decisiones porque no me gusta. Tomo decisiones de manera funcional. Luego me matan, pero me responsabilizo por ello. En México me masacraron, usted escribió que me declararon la guerra, bueno... ¡paciencia! Ya no iré a México", manifestó en conferencia de prensa previo al partido frente al Cagliari.