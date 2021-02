"Y no empiecen con sus chin... de siempre": estalla el "Canelo" en entrevista

Saúl "Canelo" Álvarez ya está harto de que siempre le mencionen a Gennady Golovkin y hoy mostró su malestar en entrevista para ESPN.



El boxeador mexicano que se prepara para exponer los cetros Supermedianos CMB y AMB contra Avni Yildirim el sábado, fue cuestionado por Jorge Eduardo Sánchez y David Faitelson de sus planes el resto del año.



Al salir el nombre de Golovkin, el "Canelo" se vio molesto al asegurar que ya le ganó dos veces y tiene planes más importantes.



Ustedes tienen tatuado a Golovkin en no sé donde, nomás piensan en eso, ya hice 24 rounds, no entiendo, yo tengo otras metas en este momento, ya subí de peso para ganar en las 175, ahora bajé a las 168 para ganar todos los títulos, ¿ustedes creen que no son logros grandes subir y bajar de peso?", expresó.



Al insistir en el tema y recordarle que es el rival con el que ha hecho mejores peleas, aumentó el enfado de Álvarez.



"Esperemos que se haga la pelea, pero nomás no quiero que cuando gane o hasta lo noquee empiecen a decir 'ya estaba viejo, ya no se vio igual' y empiecen con sus chin... de siempre", dijo el "Canelo" para dar por terminada la entrevista.



Antes, el campeón mundial defendió la legitimidad de su rival en turno y aseguró que no toma en cuenta a sus críticos.



"A los críticos nunca les voy a dar gusto. La pelea pasada pelee con el número uno de las 168 libras y después de eso criticaron, que no se vio bien, que se vio lento... se vio lento o no se vio bien porque tenía un rival que no le dejó hacer nada".