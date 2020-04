Y él pensaba que iba a morir: Fishman

CIUDAD DE MÉXICO.- Hijo de Fishman reconoce que era un incrédulo ante los riesgos por el coronavirus, hasta que el caso de un conocido que vive en Italia y se contagió lo hizo levantar la guardia.



Caer en coma o requerir de respiradores artificiales fue por lo que pasó una persona cercana al heredero del Látigo Lagunero, por lo que exhortó a los mexicanos seguir las recomendaciones sanitarias de las autoridades para prevenir más contagios, antes de que sea tarde como en el país europeo.



No está la historia de que me contó el amigo de un amigo. Es un caso que le pasó a alguien que tengo contacto directo y que me dice: 'Yo estoy viviendo en Italia. Tú sabes que Italia es de los países más infectados por esta situación'", expresó el gladiador independiente.